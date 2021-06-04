Malulen emekli olmak için yüzde kaç rapor lazım? İşte malulen emeklilik şartları!

Sosyal Güvenlik Kurumu, iş kazası geçiren ve meslek hastalığına yakalanan sigortalılara malulen emeklilik hakkı sunmaktadır. Sağlık kurulunun vermiş olduğu rapor ile birlikte belirlenen şartlar sağlandığı takdirde malulen emeklilik başvurusu kabul edilmektedir. Peki bu şartlar nelerdir? İşte malulen emeklilik için gerekli şartlar…

MALULEN EMEKLİ OLMAK İÇİN YÜZDE KAÇ RAPOR GEREKİR?

Malulen emeklilik haklarından yararlanmak isteyen kişilerin belirlenen Sağlık Kurullarına başvurarak rapor alması gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 25. maddesine istinaden sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca düzenlenen sağlık raporları neticesinde, iş gücünün en az yüzde 60’ını kaybetme şansı aranmaktadır.

MALULEN EMEKLİ OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Malulen emekli olmak isteyen kişilerin en başta yukarıda da belirtildiği gibi işgücünün yüzde 60’ını kaybettiğine dair sağlık kurulundan rapor alması gerekmektedir.

Ayrıca sigortalının en az 10 yıldan beri sigortalı olması ve 1.800 günlük prim ödemesi olması gerekir. Ancak başka malul sigortalılar birinin bakımına muhtaç ise sigortlalılık süresi aranmaz.

Malulen emekli olmak için sigortalının malul sayılması gerekir.