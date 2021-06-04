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Malulen emekli olmak için yüzde kaç rapor lazım? İşte malulen emeklilik şartları!

04.06.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş kazası, meslek hastalığı gibi nedenlerle Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuran vatandaşlar belirlenen şartları karşıladığında malulen emekli sayılmaktadır. Sizler için malulen emeklilik için gereken şartları derledik.

Malulen emekli olmak için yüzde kaç rapor lazım? İşte malulen emeklilik şartları!

Sosyal Güvenlik Kurumu, iş kazası geçiren ve meslek hastalığına yakalanan sigortalılara malulen emeklilik hakkı sunmaktadır. Sağlık kurulunun vermiş olduğu rapor ile birlikte belirlenen şartlar sağlandığı takdirde malulen emeklilik başvurusu kabul edilmektedir. Peki bu şartlar nelerdir? İşte malulen emeklilik için gerekli şartlar…

MALULEN EMEKLİ OLMAK İÇİN YÜZDE KAÇ RAPOR GEREKİR?

Malulen emeklilik haklarından yararlanmak isteyen kişilerin belirlenen Sağlık Kurullarına başvurarak rapor alması gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 25. maddesine istinaden sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca düzenlenen sağlık raporları neticesinde, iş gücünün en az yüzde 60’ını kaybetme şansı aranmaktadır.

MALULEN EMEKLİ OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Malulen emekli olmak isteyen kişilerin en başta yukarıda da belirtildiği gibi işgücünün yüzde 60’ını kaybettiğine dair sağlık kurulundan rapor alması gerekmektedir.

Ayrıca sigortalının en az 10 yıldan beri sigortalı olması ve 1.800 günlük prim ödemesi olması gerekir. Ancak başka malul sigortalılar birinin bakımına muhtaç ise sigortlalılık süresi aranmaz.
Malulen emekli olmak için sigortalının malul sayılması gerekir.

Sigortalının maluliyeti sebebiyle 4-a kapsamında çalışanların işten ayrılmaları, 4-b kapsamında çalışanların iş yerlerini kapatmaları, prim borçlarının bulunmaması ve 4-c kapsamında çalışanların ise görevlerinden ayrılmaları şartı aranırç

Malulen emekli olmak için yüzde kaç rapor lazım? İşte malulen emeklilik şartlarıı

MALULEN EMEKLİ SAYILAN HASTALIKLAR NELERDİR?

Yukarıdaki sayılan şartların dışında günümüzde sıkça görülen çeşitli hastalıklar da kişiye malulen emekli olabilme hakkını doğurabilmektedir. Bu hastalıkların en başında ise kanser gelmektedir. Kanser türlerinin hepsi malulen emeklilğe başvuruda kabul edilmektedir. Ayrıca epilepsi/sara, parkinson sendromu, serebral palsi, demans, beyin tümörleri, Multiple Skleroz (Ms), anemi, karaciğer sirozu, denge bozukluğundan kaynaklı tek başına ayakta duramama haliyle birlikte yaşanan işitme kaybı, görme azlığı, retina kanamaları, uzuv kayıpları, organ nakilleri, Behçet hastalığı, gastrointestinal kanamalar, tüberküloz, AIDS, zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı), şizofreni ve bipolar bozukluklar malulen emeklilik şartlarını kapsayan hastalıklara örnektir.

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