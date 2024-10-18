Manda sütünde manda sütü yok, mantı harcında sakatat; macunlarda ilaç etken maddesi var... Liste yine kabarık! Tarım Bakanlığı onlarca firmayı ifşa etti!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ile "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi 17 Ekim tarihinde güncellendi. Böylece Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine 47 ürün ellenerek sayı 662'ye çıkartıldı. Köfteci Yusuf'un domuz eti kullandığı skandalı, Yüzde 100 keçi sütlü dondurma diyen Tekin Usta firmasının aslında hiç keçi kullanmaması vatandaşları şaşkına çevirmişti.

Bu haberlerde sonra Bakanlık tarafından yayımlanan listeyi merakla bekleyen vatandaşlar yeni bir şaşkınlık daha yaşadı. Bakanlığın açıkladığı listeye ağırlıklı olarak peynir, süt ve bitkisel yağlar girdi. İlk başta göze çarpan ise peynirde natamisin tespiti, erime penirinde nişasta kullanımı manda sütünde manda sütünün bulunmaması oldu.

İŞTE BAKANLIĞIN LİSTESİ