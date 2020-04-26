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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 'Kırmızı altın' hasadı başladı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.04.2020 08:50 | Son Güncelleme

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki 21 bin dekarlık alan üzerinde üretimi yapılan kirazın hasadına başlandı. Hasadın haziran ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 'Kırmızı altın' hasadı başladı!

Kuzey yarım kürenin ilk kirazının üretildiği Sancaklı bölgesinde, 'kırmızı altın' olarak bilinen 'Cristobalina' cinsi kirazda çiftçilerin hasat mesaisi başladı. Kalın kabuğu ve lezzeti ile Avrupa ülkelerine ihraç edilen ürün için saat 07.00'de tarlaya giden işçiler, saat 14.30'a kadar kiraz topluyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, çalışmaya ara vermeden devam ediyor. Toplanan kirazların bazıları, pazara giderken, bazıları İzmir Toptancı Hali başta olmak üzere İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere gönderiliyor. Kiraz hasadının haziran ayı ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

ÜRETİCİLER MEMNUN

Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde kiraz üreticiliği yapan, evli ve 2 çocuk annesi çiftçi Bilge Ünver (49), "Allah'a çok şükür. Bu sene kirazımız çok iyi. Verim ve rekolte fena görülmüyor. Allah bir afet vermezse. İnşallah hepsini değerlendirmeyi nasip eder. İlk hasada başladık. Hasadın tamamlanması haziran ayının 15'ini bulur" dedi.

"ŞU ANDA KİLOSU 50 TL CİVARINDA"

Kiraz üreticilerinden evli ve 3 çocuk babası çiftçi Yusuf Ziya Özel (46) ise "Allah nasip ederse ilk kirazımızı toplamaya başladık. Rabbim fiyatına yardım etsin. Topladığımız malı satmak önemli. Pazar bulmak önemli. Bu sene rekoltemiz fena değil. Şu anda kirazın kilosu 50 TL civarında. Yakın zamanda normal fiyatına düşer. Gün gün kiraz toplaması artar. Fiyatlarda yerine oturur. Bugün bir kirazın kilosunun maliyeti bize 6- 7 TL'dir. Bu fiyatların aşağısına düştüğü zaman çiftçi zarar eder" dedi.

Kiraz toplayıcılardan evli ve 4 çocuk annesi Elif Kaya (49) da saat 07.00'de kiraz toplamaya başladıklarını ve saat 14.00'a kadar çalıştıklarını söyledi.

Tarım işçisi evli ve 3 çocuk annesi Meryem Özer (45) ise kirazların bu sene çok güzel olduğunu, geçim kaynaklarının tarım işçiliği olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
manisa, Kırmızı Altın, kiraz,

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