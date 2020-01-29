FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Manisa’dan 370 milyon adet sofralık yumurta ihracatı

Manisa’dan 370 milyon adet sofralık yumurta ihracatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 12:31 | Son Güncelleme

Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Vekili Metin Öztürk, 2019 yılı değerlendirme toplantısında başta kuru üzüm ve taze üzüm olmak üzere toplam 513 bin 405 ton tarım ürünü ihracatı gerçekleştirerek, ülke ekonomisine ciddi katkı sağladıklarını söyledi.Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 2019 yılının değerlendirildiği, 2020 yılının ise planlamasının yapıldığı ‘Yıllık değerlendirme ve planlama toplantısı’ gerçekleştirildi.

Manisa’dan 370 milyon adet sofralık yumurta ihracatı

Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Vekili Metin Öztürk, 2019 yılı değerlendirme toplantısında başta kuru üzüm ve taze üzüm olmak üzere toplam 513 bin 405 ton tarım ürünü ihracatı gerçekleştirerek, ülke ekonomisine ciddi katkı sağladıklarını söyledi.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 2019 yılının değerlendirildiği, 2020 yılının ise planlamasının yapıldığı ‘Yıllık değerlendirme ve planlama toplantısı’ gerçekleştirildi. İl Müdür Vekili Metin Öztürk’ün başkanlık ettiği toplantı, Şehitler Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıda 2019 yılında yapılan çalışmalar, tarımsal yenilikler, ilin gıda, tarım ve hayvancılık alanındaki genel durumu, çiftçi sorunları ve çözümleri tartışılarak kararlar alındı.
Toplantının açılışında konuşan İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa’nın 2019 yılında pek çok alanda birinci sırada kaldığını, tarım, hayvancılık ve gıda konularında kendini yenilemeyi başardığını kaydetti. Manisa’nın üzüm, tütün, tavuk eti üretiminde ve hindi varlığında ülke birincisi, zeytin, salçalık biber, salçalık domates üretiminde ülke ikincisi, yumurta, kiraz ve turşuluk hıyar üretiminde ise üçüncü sırada yer aldığını belirten Öztürk, “Manisa Türkiye’de biyoteknik mücadele uygulayan iller arasında birinci sırada, organik tarım üretim miktarında da yine ülke birincisi konumunda. Bakanlık ve il müdürlüğü olarak Manisa çiftçisi için gerçekleştirilen çalışma ve yatırımların meyvelerini verdi. Manisamız ülke ihracatına yapmış olduğu katkılarıyla göz doldurmaktadır. 2019 yılı içerisinde ilimizden başta kuru üzüm ve taze üzüm olmak üzere toplam 513 bin 405 ton tarım ürünü ihracatı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda verilen bitki sağlık sertifikası sayısı 28 bin 804 adettir. İlimizden yaklaşık 370 milyon adet sofralık yumurta, 18 milyon 522 bin 141 kilogram kanatlı eti ve ürünleri, 11 milyon 266 bin 229 kilogram süt ürünleri, 8 milyon 510 bin 832 kilogram kedi köpek maması ihracatı yapılarak ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladı” diye konuştu.
Manisa’da 2019 yılında hayvancılık desteklemeleri kapsamında yetiştiricilere 69 milyon 662 bin 893 lira ödeme yapıldığını kaydeden Öztürk, “2019 yılında, bakanlığımız tarafından kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında ilimizde tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi için 6 milyon 449 bin 349 lira, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi için 2 milyon 359 bin 40 lira hibe ödemesi, 8 bin 902 dekar arazi basınçlı sulamaya açıldı. 2019 yılında toplam 8 milyon 808 bin 389 lira hibe ödemesi gerçekleştirildi. Öte yandan ilimizde jeotermal kaynaklı teknolojik sera alanlarımızı artırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Alaşehir ve Salihli ilçelerimizde jeotermal sondaj çalışmaları valimiz Ahmet Deniz’in himayelerinde yürütülmekte olup 2020 yılı içerisinde de müdürlüğümüz çalışmaları yoğunlaşarak devam edecektir" dedi.
Toplantı, soru, cevaplar ve çözüm önerilerinin karara bağlanması ile sona erdi.

Manisa’dan 370 milyon adet sofralık yumurta ihracatı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Altına yatırım yapacaklar dikkat! Kuyumculardan önemli uyarılar Altına yatırım yapacaklar dikkat! Kuyumculardan önemli uyarılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Fiyatı yükseltildi

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Fiyatı yükseltildi

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depremzede esnafa borç müjdesi

Depremzede esnafa borç müjdesi

Türkbesd : Satışlar ve ihracat 2019'da yüzde 2.0 daraldı

Türkbesd : Satışlar ve ihracat 2019'da yüzde 2.0 daraldı

Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa ilk yarıda yükseldi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Depremden zarar gören işletmelere 100 bin liraya kadar faizsiz kredi

Depremden zarar gören işletmelere 100 bin liraya kadar faizsiz kredi

Yurtiçinde 2019’da beyaz eşya pazarı 6.7 milyon adet oldu

Yurtiçinde 2019’da beyaz eşya pazarı 6.7 milyon adet oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.