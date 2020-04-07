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Mansur Yavaş duyurdu: 17 bin 492 kişiye nakit destek kartı dağıtımına başlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2020 15:56 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen 17 bin 492 vatandaşa nakit destek kartlarını dağıtmaya başladıklarını açıkladı.

Mansur Yavaş duyurdu: 17 bin 492 kişiye nakit destek kartı dağıtımına başlandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlara dönük nakit yardımını başlattıklarını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Yavaş, 62 inşaat işçisi, 1790 temizlik işçisi, 1044 kıraathane çalışanı, açlık sınırı altındaki 11 bin 407 kişi ile taksici, servisçi, dolmuşçu, terzi, kuaför, müzisyen, seyyar satıcı ve simitçi 3 bin 189 kişi olmak üzere toplamda 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtımına başlandığını belirtti.

dada

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Anahtar Kelimeler:
mansur yavaş, ankara, yardım, koronavirüs,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
helal olsun başkanım
Allah seni başımızda eksik etmesin bu insanların duası sana yeter inan mansur başkan belediyecilik nasıl yapılırmış görsün dünya alem
ibb de hala prototip peşinde bir koliyi hazırlayıp dağıtamadı alkışlar mahsur başkana ...
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