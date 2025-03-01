Mansur Yavaş duyurdu: 3 Mart'ta uygun fiyatlı et ve kıyma satışı başlıyor!

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş resmi X (Twitter) hesabından paylaştığı duyuru ile piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışı başlatacaklarını duyurdu.
Paylaşımda yer alan bilgilere göre 3 Mart Pazartesi tarihinden itibaren Mobil Marketler 25 ilçede hizmet vermeye başlayacak.
Ramazan bereketi Başkent’in sofralarında…— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 1, 2025
3 Mart’ta uygun fiyatlı et satışı başlıyor.
Ankara Halk Ekmek Fabrikamız, bu yıl da piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışına başlıyor. 7 Başkent Market ve 3 Mobil Market’te, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş’taki üretici… pic.twitter.com/2uU30loTYT
Mansur Yavaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ramazan bereketi Başkent’in sofralarında…
3 Mart’ta uygun fiyatlı et satışı başlıyor.
Ankara Halk Ekmek Fabrikamız, bu yıl da piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışına başlıyor. 7 Başkent Market ve 3 Mobil Market’te, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş’taki üretici kooperatiflerinden temin edilen uygun fiyatlı etler Ankaralılarla buluşacak.
Mobil Marketlerimiz ise 25 ilçede hizmet verecek."
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