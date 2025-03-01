Mansur Yavaş duyurdu: 3 Mart'ta uygun fiyatlı et ve kıyma satışı başlıyor!

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş resmi X (Twitter) hesabından paylaştığı duyuru ile piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışı başlatacaklarını duyurdu.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre 3 Mart Pazartesi tarihinden itibaren Mobil Marketler 25 ilçede hizmet vermeye başlayacak.

Ramazan bereketi Başkent’in sofralarında…



3 Mart’ta uygun fiyatlı et satışı başlıyor.



Ankara Halk Ekmek Fabrikamız, bu yıl da piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışına başlıyor. 7 Başkent Market ve 3 Mobil Market’te, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş’taki üretici… pic.twitter.com/2uU30loTYT — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 1, 2025

Mansur Yavaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan bereketi Başkent’in sofralarında…

3 Mart’ta uygun fiyatlı et satışı başlıyor.

Ankara Halk Ekmek Fabrikamız, bu yıl da piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışına başlıyor. 7 Başkent Market ve 3 Mobil Market’te, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş’taki üretici kooperatiflerinden temin edilen uygun fiyatlı etler Ankaralılarla buluşacak.

Mobil Marketlerimiz ise 25 ilçede hizmet verecek."