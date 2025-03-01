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Mansur Yavaş duyurdu: 3 Mart'ta uygun fiyatlı et ve kıyma satışı başlıyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.03.2025 21:36
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'Ramazan bereketi Başkent’in sofralarında…' diyerek müjdeli haberi paylaştı. Mansur Yavaş, 3 Mart Pazartesi tarihinden itibaren uygun uygun fiyatlı et ve kıyma satışı yapılacağını duyurdu.

Mansur Yavaş duyurdu: 3 Mart'ta uygun fiyatlı et ve kıyma satışı başlıyor!

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş resmi X (Twitter) hesabından paylaştığı duyuru ile piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışı başlatacaklarını duyurdu.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre 3 Mart Pazartesi tarihinden itibaren Mobil Marketler 25 ilçede hizmet vermeye başlayacak.

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Mansur Yavaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan bereketi Başkent’in sofralarında…

3 Mart’ta uygun fiyatlı et satışı başlıyor.

Ankara Halk Ekmek Fabrikamız, bu yıl da piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışına başlıyor. 7 Başkent Market ve 3 Mobil Market’te, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş’taki üretici kooperatiflerinden temin edilen uygun fiyatlı etler Ankaralılarla buluşacak.

Mobil Marketlerimiz ise 25 ilçede hizmet verecek."

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş kırmızı et kıyma
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