“Marifetli değiller” Emre Alkin – Emre Tezmen birlikte Mehmet Şimşek’e böyle savaş açmışlar!

Emre Alkin’in Mehmet Şimşek hakkındaki sert söylemlerinin arkasında TERA’nın patronu Emre Tezmen’in talimatları olduğu ifade ediliyor!

İŞTE EMRE ALKİN'İN O SÖZLERİ!

“Gözle görünen bir gerçeği kendi işine geldiği için matematikle alt etmeye çalışan modern meraklısı insanlar gelmişler ekonomiyi yönetiyorlar. Siz de bekliyorsunuz vatandaşın tüccarın derdini bunlar çözsün. Nasıl olacak? Adamın zaten gerçek hayatla alakası yok. Arkadaşlara şunu söylüyorum teknik olarak yetersiz olduklarını söyleyemem ama gerçek hayattan kopuklar. Marifetli değiller. Marifetli olmadıkları ortaya çıktı onu da inkar edemiyor.

Arkadaşlara şunu söylüyorum teknik olarak yetersiz olduklarını söyleyemem ama gerçek hayattan kopuklar. Marifetli değiller. Marifetli olmadıkları ortaya çıktı onu da inkar edemiyor.”

MEHMET ŞİMŞEK’E “MARİFETLİ DEĞİLLER” DEDİ YÜZBİNLERCE KİŞİYİ DOLANDIRAN EKİPTE YER ALDI

Söz konusu yorumlara bugün itibarıyla bakıldığında ekonomi yönetimi için “Marifetli değiller, gerçeklerden kopuklar” yorumunda bulunan Prof. Dr. Kerem Alkin’in içinde bulunduğu TERA portföy yönetimi yüzbinlerce insanı dolandırarak mağdur etti.

TERA yöneticilerinden tutuklananlar

Emre Tezmen TERA Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Emre Alkin TERA Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Kerem Alkin TERA Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Alper Öztürk TERA Portföy Genel Müdürü

Bülent Uygun TERA Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi

Abdulkadir Özkan TERA Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi

Emir Münir Sarpyener TERA Yatırım CEO'su

Erdin Özel TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı