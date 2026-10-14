“Marifetli değiller” Emre Alkin – Emre Tezmen birlikte Mehmet Şimşek’e böyle savaş açmışlar!

Emre Alkin’in Mehmet Şimşek hakkındaki sert söylemlerinin arkasında TERA’nın patronu Emre Tezmen’in talimatları olduğu ifade ediliyor!
“Gözle görünen bir gerçeği kendi işine geldiği için matematikle alt etmeye çalışan modern meraklısı insanlar gelmişler ekonomiyi yönetiyorlar. Siz de bekliyorsunuz vatandaşın tüccarın derdini bunlar çözsün. Nasıl olacak? Adamın zaten gerçek hayatla alakası yok. Arkadaşlara şunu söylüyorum teknik olarak yetersiz olduklarını söyleyemem ama gerçek hayattan kopuklar. Marifetli değiller. Marifetli olmadıkları ortaya çıktı onu da inkar edemiyor.
Arkadaşlara şunu söylüyorum teknik olarak yetersiz olduklarını söyleyemem ama gerçek hayattan kopuklar. Marifetli değiller. Marifetli olmadıkları ortaya çıktı onu da inkar edemiyor.”
Söz konusu yorumlara bugün itibarıyla bakıldığında ekonomi yönetimi için “Marifetli değiller, gerçeklerden kopuklar” yorumunda bulunan Prof. Dr. Kerem Alkin’in içinde bulunduğu TERA portföy yönetimi yüzbinlerce insanı dolandırarak mağdur etti.
TERA yöneticilerinden tutuklananlar
Emre Tezmen TERA Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Emre Alkin TERA Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Kerem Alkin TERA Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Alper Öztürk TERA Portföy Genel Müdürü
Bülent Uygun TERA Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi
Abdulkadir Özkan TERA Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi
Emir Münir Sarpyener TERA Yatırım CEO'su
Erdin Özel TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı
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