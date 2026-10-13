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Fon Kurulu'nun 5. toplantısı sona erdi! Hafta sonuna kadar tamamlanacak: "43 bin yatırımcıya 6,4 milyon TL ödeme yapıldı"

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Fon Kurulu'nun 5. toplantısının gerçekleştiği duyuruldu. Açıklamada, 43 bin yatırımcıya 6,4 milyon TL ödeme yapıldığı ve 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 Milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Fon Kurulu'nun 5. toplantısı sona erdi! Hafta sonuna kadar tamamlanacak: "43 bin yatırımcıya 6,4 milyon TL ödeme yapıldı"
Mustafa Fidan

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Fon Kurulu toplantısı sonrası alınan kararlar duyuruldu. Tasfiye sürecinin adil yürütülmesini sağlayacak teklifin yarın TBMM'den görüşülmesi öngörüldüğü belirtilid.

Fon Kurulu nun 5. toplantısı sona erdi! Hafta sonuna kadar tamamlanacak: "43 bin yatırımcıya 6,4 milyon TL ödeme yapıldı" 1

FON KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ

Toplantıda alınan kritik kararların aktarıldığı açıklamada, 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 Milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

"43 BİN YATIRIMCIYA 6,4 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Beşinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır.

Kurulun önceki toplantı kararlarının gerçekleştirmesini temin edecek, Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak Kanun Teklifi 09.10.2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Teklifin 14.10.2026 tarihinde TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi öngörülmektedir.

Fon Kurulu nun 5. toplantısı sona erdi! Hafta sonuna kadar tamamlanacak: "43 bin yatırımcıya 6,4 milyon TL ödeme yapıldı" 2

"ÖDEMELER HAFTA SONUNA KADAR TAMAMLANACAK"

Gelinen aşamada; geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Bulls ve Pardus’un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 Milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Böylelikle, 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 Milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır.

Fon Kurulu nun 5. toplantısı sona erdi! Hafta sonuna kadar tamamlanacak: "43 bin yatırımcıya 6,4 milyon TL ödeme yapıldı" 3

TEKLİFİN YASALAŞMA SÜRECİ TMM GÜNDEMİNDE

Diğer taraftan TBMM gündeminde yer alan teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanması hedeflenmektedir."

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