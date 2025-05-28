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Marka marka 42 yeni ürün ifşa oldu! İstanbul'daki restoranın lahmacununda çıktı...

Tarım ve Orman Bakanlığı, marka marka gıdadaki sahtekarlıkları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine 42 yeni ürün daha eklendi. Gıdada sahtekarlık yapan çok sayıda marka ve ürün yeniden ifşa olurken hepsi uygunsuzluk nedenleriyle birlikte duyuruldu. Et döner, sucuk, lahmacun ve zeytinyağı gibi ürünlerde tespit edilen uygunsuzluklar dikkat çekti.

Marka marka 42 yeni ürün ifşa oldu! İstanbul'daki restoranın lahmacununda çıktı...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

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LAHMACUN HARCINDA KANATLI ET

Listede son olarak 28 Mayıs'ta yapılan güncelleme ile 4'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 42 yeni ürün daha eklendi. Listede baldan yoğurda, peynirden tereyağına birçok ürün yer aldı.

Denetimler sonucunda İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda satışa sunulan çiğ lahmacun harcından alınan numunelerde, kanatlı eti tespit edildi.

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Bunun yanı sıra zeytinyağı üretimi yapılan 15 firmanın ürünlerine tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi.

BİTKİSEL KARIŞIM YAĞINDA GIDADA KULLANIMINA İZİN VERİLMEYEN BOYA

İzmir'in Dikili ilçesinde üretim yapan bir firmanın bitkisel karışım yağına ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya karıştırıldığı belirlendi. (DHA)

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İŞTE O MARKA VE ÜRÜNLER İLE UYGUNSUZLUK NEDENLERİ

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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