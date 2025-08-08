Market çalışanlarıyla ilgili bakanlık harekete geçti! Gizli müfettiş gönderiliyor

Marketlerde ve zincir işletmelerde çalışanlar, son dönemde çalışma koşullarına dayanamıyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar da çalışanların zor anlarını gözler önüne seriyor. Yere çöküp ağlayanlar, bayılanlar derken geçtiğimiz günlerde sosyal medyada üç harfli bir zincir marketin çalışma saatini artırdığı iddia edildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ!

Tüm bu şikayetler ve gözle görülen zorlu çalışma koşulları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

ÇALIŞMA SAATLERİ TAKİBE ALINDI

Sabah'ın haberine göre; bakanlık, çalışanların koşullarının incelemesi için zincir marketlere gizli müfettişler göndermeye başladı. Çalışma saatlerini yakın takibe alan gizli müfettişler durumu raporluyor. Dinlenme saatlerinde çalışanların hakkı kullanıp kullanamadığı, mesai saatleri ve bunların ödemelerinin yapılıp yapılmadığı yönünde de inceleme yapılıyor.

KİMİSİNDE SANDALYE YOK

Bazı zincir marketlerde kasada sandalye bulunurken, özellikle üç harfli zincir marketlerde kasada sandalyelerin olmaması dikkat çekiyor. Bununla ilgili yasal bir zorunluluk olmadığını belirten sektör uzmanları, "Ancak bir kişi saatlerce ayakta kaldığında vücudu tepki gösteriyor. O nedenle bayılma veya yığılma gibi görüntüler görmeye başladık. Kasada sandalye düzeninin olması şart. İşçi ödemeyi ayakta alınca daha verimli olmuyor" diyor.

HEM KASAYA, HEM REYONA HEM MAĞAZAYA BAKIYOR

Market çalışanlarının görev tanımlarıyla ilgili de sıkıntılar bulunuyor. Bir işçi aynı anda hem kasaya hem reyona hem de mağazaya gelen ürünlerin depoya sevkine bakmakla görevlendiriliyor. Ancak bu durum hem daha fazla tempoya hem de görev tanımında karmaşaya yol açıyor.

Kasada çalışacağını sanan bir çalışan bir anda kendini depoya ürün taşırken bulabiliyor. Edinilen bilgilere göre bakanlık bununla ilgili de yasal bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor.