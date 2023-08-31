FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Market raflarında etiket dayanmaz oldu! Son bir aydaki fiyat artışı dikkat çekti: Peynir, süt, yoğurt...

Market raflarında etiket dayanmaz oldu! Son bir aydaki fiyat artışı dikkat çekti: Peynir, süt, yoğurt...

31.08.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son bir ayda peynir, süt ve yoğurttaki artış dikkat çekti. Peynire raflarda adeta etiket dayanmaz olurken, peynire ortalama yüzde 26 zam geldi. Hemen hemen her şeyde ihtiyaç duyulan sütün ise litresi 40 TL'ye dayanırken, yoğurda da zam geldi. Son bir aylık ve bir yıllık gıda enflasyonu ise Türk-İş'in açlık ve yoksulluk araştırmasıyla ortaya kondu.

Market raflarında etiket dayanmaz oldu! Son bir aydaki fiyat artışı dikkat çekti: Peynir, süt, yoğurt...

Kahvaltıların vazgeçilmezi peynir, bir kez daha zamlandı. Peynire son bir ayda ortalama yüzde 26 oranında zam geldi. Mandırada peynir fiyatları ortalama 205 lira ile 310 lira arasında.

SÜTÜN LİTRESİ 40 TL'YE DAYANDI

Show Haber'de yer alan habere göre; son bir ayda süte de yaklaşık yüzde 12 oranında zam geldi. Markette satılan paketli sütlerin litresi 40 TL'ye dayanırken, çiğ sütlerinde fiyatı arttı.

para

SON BİR AYDA 27 TL'LİK ARTIŞ

Geçen 78 TL olan üç litrelik çiğ sütün fiyatı 105 TL'ye çıktı. Çiğ sütten üreticinin eline litre başına 11 lira 50 kuruş geçiyor.

Üretici 'zarar ediyorum' derken, markette fiyatlar giderek katlanıyor.

thumbs_b_c_e9a60d9a8c6818a781d75b90a6d9fd8f

SON BİR YILDA YÜZDE 77,4'LÜK ARTIŞ

Yoğurda gelen zam da yüzde 14'ü bulurken; rakamlar Türk-İş'in açlık ve yoksulluk araştırmasıyla ortaya kondu.

Gıda enflasyonu aylık yüzde 4,63; 12 aylıkta yüzde 77,4 arttı.

İkinci el araç ve gayrimenkul satışına yeni düzenleme İkinci el araç ve gayrimenkul satışına yeni düzenleme
Binlerce memur gözlerini o toplantıya çevirdi! Bakan Işıkhan'dan açıklama: 'Takdir Hakem Heyetinindir' Binlerce memur gözlerini o toplantıya çevirdi! Bakan Işıkhan'dan açıklama: 'Takdir Hakem Heyetinindir'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Toplu sözleşmede son viraj! Bugün açıklanıyorToplu sözleşmede son viraj! Bugün açıklanıyor
Elinde altını olanlar dikkat! Uzman isim “Altın bu rakamları görmedi” deyip Eylül ayını işaret etti, rekor seviye belli olduElinde altını olanlar dikkat! Uzman isim “Altın bu rakamları görmedi” deyip Eylül ayını işaret etti, rekor seviye belli oldu
İkinci el araç ve gayrimenkul satışına yeni düzenlemeİkinci el araç ve gayrimenkul satışına yeni düzenleme
Anahtar Kelimeler:
peynir süt yoğurt Zam market

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Dünyanın gözü Fukuşima menüsünde! Kameralar karşısında yedi

Dünyanın gözü Fukuşima menüsünde! Kameralar karşısında yedi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.