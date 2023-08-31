Market raflarında etiket dayanmaz oldu! Son bir aydaki fiyat artışı dikkat çekti: Peynir, süt, yoğurt...

Kahvaltıların vazgeçilmezi peynir, bir kez daha zamlandı. Peynire son bir ayda ortalama yüzde 26 oranında zam geldi. Mandırada peynir fiyatları ortalama 205 lira ile 310 lira arasında.

SÜTÜN LİTRESİ 40 TL'YE DAYANDI

Show Haber'de yer alan habere göre; son bir ayda süte de yaklaşık yüzde 12 oranında zam geldi. Markette satılan paketli sütlerin litresi 40 TL'ye dayanırken, çiğ sütlerinde fiyatı arttı.

SON BİR AYDA 27 TL'LİK ARTIŞ

Geçen 78 TL olan üç litrelik çiğ sütün fiyatı 105 TL'ye çıktı. Çiğ sütten üreticinin eline litre başına 11 lira 50 kuruş geçiyor.

Üretici 'zarar ediyorum' derken, markette fiyatlar giderek katlanıyor.

SON BİR YILDA YÜZDE 77,4'LÜK ARTIŞ

Yoğurda gelen zam da yüzde 14'ü bulurken; rakamlar Türk-İş'in açlık ve yoksulluk araştırmasıyla ortaya kondu.

Gıda enflasyonu aylık yüzde 4,63; 12 aylıkta yüzde 77,4 arttı.



