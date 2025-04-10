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Market raflarında etiketler değişmişti! Merkez Bankası'ndan değerlendirme geldi, 'Fiyat artışı kalıcı' Enflasyona etkisi var...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.04.2025 09:06
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Merkez Bankası Ramazan ayında gıda enflasyonunun nasıl şekillendiğini inceledi. Market alışverişlerinin hızlandığı Ramazan ayında alkolsüz içecek ve işlenmemiş gıdada fiyatların yükselip yükselmediğini araştırdı. TCMB tarafından yapılan araştırmaya göre fiyatların Ramazan ayında yükseldiği gözlemlendi. İşte detaylar...

Market raflarında etiketler değişmişti! Merkez Bankası'ndan değerlendirme geldi, 'Fiyat artışı kalıcı' Enflasyona etkisi var...

Ramazan ayının bitmesi ile Merkez Bankası Ramazan ayındaki gıda enflasyonunu inceledi. Ramazan ayından önce ve sonra olarak değerlendirme yapan Merkez Bankası işlenmemiş gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat değişimlerine yazısında yer verdi. TCMB'nin yazısında Ramazan ayına özgü fiyat farklılaşmalarının olduğuna dikkat çekilerek, kırmızı ve beyaz ette fiyat artışlarının Ramazan ayında arttığı belirtildi. Ramazan ayındaki bakliyat fiyatlarını inceleyen Merkez Bankası, Ramazan ayında fiyatların yükseldiğine ardından yatay bir seyir izlediğini kaydetti.
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"FİYAT ARTIŞI KALICI"

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Son dönemde gündemde yer alan yumurta fiyatlarına da değinen Merkez Bankası, Ramazan ayında yumurta fiyatlarının yükseldiğini ardından düşüşün görüldüğünü belirtti. Merkez Bankası bu fiyat artışları ile ilgili şu gözlemini dile getirdi:

"İncelenen tüm ürünlerde Ramazan ayına bağlı fiyat artışlarının kalıcı hale gelme eğiliminde olduğu dikkat çekiyor"

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Ramazan ayının manşet enflasyonuna etkisini hesaplayan Merkez Bankası, "2025 yılında Ramazan ayının manşet enflasyona gıda kaynaklı doğrudan etkisini yaklaşık 0,5 puan olarak hesaplıyoruz" dedi.
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GIDA FİYATLARINI RAMAZAN AYI ETKİLEDİ

Mart ayındaki gıda fiyatlarının yüksek oranlı artmasının nedeni olarak Ramazan ayının etkisi olarak değerlendirildi. Ayrıca Merkez Bankası, işlenmiş gıdanın aylık enflasyon üzerinde bir etkisi olmadığının altını çizerek, şu sözler kullanıldı:
"Ramazan ayının gıda ve alkolsüz içecek fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskının temel olarak işlenmemiş gıda ürünleri kaynaklı olduğunu ima ediyor"

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon market Merkez Bankası ramazan ayı
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