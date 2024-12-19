Market raflarında zam etkisi! Karar sonrası gözler o kalemlere çevrildi... 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 17,15 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi. Maliyetler arttı, Ulusal Süt Konseyi'nin aldığı kararla çiğ süt zamlandı ve yapılan zamla üreticinin eline litre başına artık net 17 lira 15 kuruş geçecek. Çiğ sütteki artış marketteki peynir, süt ve tereyağına da zam olarak yansıyacak.

Show Haber'de yer alan habere göre, mikrofon uzatılan bir kişi "2,5 liralık bir artış. Ocak ayı itibarıyla bir fiyat geçişi olacağı söyleniyor" dedi.

Tereyağı, yoğurt, peynirin ham maddesi çiğ süte zam geldi. Ulusal Süt Konseyi duyurdu, çiğ süt fiyatına zam geldi. Halihazırda 14 lira 65 kuruş olarak uygulanan çiğ süt tavsiye fiyatı yüzde 17'lik artışla 17 lira 15 kuruşa yükseldi.

YENİ RAKAM ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ

TÜSEDAD Sencer Solakoğlu "Bu fiyat fena değil. Tatmin edici. Maliyet gözetilerek bu fiyatların belirlenmesi çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Üretici, artan yem fiyatları ve maliyetlerden yakınıyordu. Maliyetler kurtarmadığı için de yüz binlerce süt hayvanı kesime gitmek zorunda kalmıştı. Yeni rakam üreticiyi sevindirirken tüketiciyi düşündürdü.

Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Süte 3 lira zam geliyor ama onlar 3 lirayla kalmıyor kiloda 5 lira 10 lira civarında zam yapacaklar" dedi.

MARKET FİYATLARINI ETKİLEYECEK Mİ?

Çiğ süte yapılan zam market raflarındaki fiyatları da etkileyecek mi? Örneğin 3 litre çiğ sütün fiyatı 125 liradan satılıyor. Önümüzdeki dönemde bunun da fiyatı artacak mı?

"TÜKETİCİYİ RAHATSIZ EDECEK KIVAMDA OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

TÜSEDAD Sencer Solakoğlu "Yüzde 17'lik zammın totalde tüketiciyi rahatsız edecek kıvamda olacağını düşünmüyoruz. Yani gelmesi gereken zam maksimum 2 lira, 3 lira mertebesinde bir zam gelir" şeklinde konuştu.

Mikrofon uzatılan bir başka kişi ise "Bu bence biraz daha fazla olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü asgari ücretlerin artışıyla beraber üretim maliyetleri tekrar artacak" dedi.

Çiğ süt fiyatı, 2023'te iki kez, 2024'te de üç kez artmıştı. Bundan böyle Süt Konseyi 3 ayda bir toplanacak. Fiyatlar yeniden değerlendirilecek.