Market zincirinden koronavirüs önlemi! 60 yaş üstü müşterilere özel saat aralığı

Koronavirüs’ün en çok etkilediği belirtilen 60 yaş ve üzeri müşterileri için bulunduğu AVM’ler içerisinde yer alan mağazaları hariç geri kalan tüm mağazalarını 21 Mart 2020 cumartesi itibarıyla 08.00 - 09.00 saatleri arasında sadece bu yaş grubundaki müşterilerinin marketi en steril halinde ve başka yaş gruplarıyla bir araya gelmeden alışveriş yapmalarına imkan sağlaması için açacak. Ancak 60 yaş üstü müşteriler, dilerlerse günün geri kalanında da market alışverişlerini gerçekleştirebilecekler.

Kasalara cam paravan, müşteriler için 1,5 metre sosyal mesafe kuralı

CarrefourSA, Türkiye’nin 52 ilindeki toplam 630 marketinde üretim ve hizmet alanlarının hijyen koşulları için gerekli tüm önlemleri almasının yanı sıra çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını düşünerek kasalarına cam paravanlar kurdu. Bunun yanı sıra, kasa sıralarında sosyal mesafeyi korumak adına da yerlere 1,5 metre aralıkla sosyal mesafe kuralı getirdi. Uygulamalar, kısa zamanda tüm mağazalarda yaygınlaşacak.

E-ticaret tam kapasite hizmet veriyor