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Market zincirlerinde büyük şok! Soğutucuları hackleyip sıcaklığı yükselttiler

İsveç'te market zincirlerinin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırı, gıda kayıplarına yol açtı. Ica ve Coop mağazalarında dondurucu ve buzdolapları devre dışı kalırken, sıcaklıkların 55 dereceye kadar yükseldiği bildirildi.

Market zincirlerinde büyük şok! Soğutucuları hackleyip sıcaklığı yükselttiler

İsveç'te faaliyet gösteren bazı market zincirleri siber saldırıların hedefi oldu. Marketlerin soğutma sistemlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle dondurucu ve buzdolaplarındaki sıcaklıklar yükselirken, çok sayıda gıda ürünü bozuldu.

İsveç medyasında yer alan haberlere göre, başta başkent Stockholm olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde hizmet veren bazı market zincirlerinin soğutma sistemleri siber saldırıya uğradı. Saldırganların sistemlere müdahale ederek soğutucu bölümlerdeki sıcaklıkları yükselttiği bildirildi.

Market zincirlerinde büyük şok! Soğutucuları hackleyip sıcaklığı yükselttiler 1

SOĞUTUCULARIN SICAKLIĞI 55 DERECEYE KADAR ÇIKTI

Öland'da bulunan Ica mağazasının yetkilisi Mats Olsson, yaşanan olayın boyutuna ilişkin basına açıklamalarda bulundu. Olsson, soğutuculardaki hava sıcaklığının 55 dereceye kadar yükseltildiğini belirterek sabah saatlerinde mağazaya geldiğinde her yerin suyla kaplı olduğunu söyledi.

Yaşanan olayın ardından Ica'nın farklı şubeleri de sosyal medya hesaplarından açıklamalar yaptı. Paylaşımlarda, soğutma sistemlerine düzenlenen siber saldırı nedeniyle çok sayıda gıda ürününün bozulduğu ve özellikle dondurulmuş gıdaların bulunduğu bölümlerde sorun yaşandığı belirtildi.

Market zincirlerinde büyük şok! Soğutucuları hackleyip sıcaklığı yükselttiler 2

ICA ŞUBELERİNDE GIDA KAYBI YAŞANDI

Saldırının etkileri yalnızca tek bir mağazayla sınırlı kalmadı. Ica zincirinin farklı şubelerinden yapılan açıklamalarda, soğutucuların işlevini yerine getirememesi nedeniyle gıda ürünlerinin zarar gördüğü bildirildi. Özellikle dondurulmuş ürünlerin bulunduğu alanlarda yaşanan sorunlar marketlerin faaliyetlerini olumsuz etkiledi.

Market zincirlerinde büyük şok! Soğutucuları hackleyip sıcaklığı yükselttiler 3

COOP'UN 6 ŞUBESİ DE SALDIRIDAN ETKİLENDİ

İsveç'te faaliyet gösteren bir diğer büyük market zinciri Coop da soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırıdan etkilendiğini duyurdu.

Coop mağaza yetkilisi Carlos Cancino, ülke genelindeki 6 şubeden dondurucu ve buzdolaplarında sorun yaşandığına ilişkin bilgi aldıklarını açıkladı. Böylece siber saldırının İsveç'teki birden fazla market zincirinin soğutma altyapısını etkilediği ortaya çıktı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı İsveç market
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