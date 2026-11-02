Market zincirlerinde büyük şok! Soğutucuları hackleyip sıcaklığı yükselttiler

İsveç'te faaliyet gösteren bazı market zincirleri siber saldırıların hedefi oldu. Marketlerin soğutma sistemlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle dondurucu ve buzdolaplarındaki sıcaklıklar yükselirken, çok sayıda gıda ürünü bozuldu.

İsveç medyasında yer alan haberlere göre, başta başkent Stockholm olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde hizmet veren bazı market zincirlerinin soğutma sistemleri siber saldırıya uğradı. Saldırganların sistemlere müdahale ederek soğutucu bölümlerdeki sıcaklıkları yükselttiği bildirildi.

SOĞUTUCULARIN SICAKLIĞI 55 DERECEYE KADAR ÇIKTI

Öland'da bulunan Ica mağazasının yetkilisi Mats Olsson, yaşanan olayın boyutuna ilişkin basına açıklamalarda bulundu. Olsson, soğutuculardaki hava sıcaklığının 55 dereceye kadar yükseltildiğini belirterek sabah saatlerinde mağazaya geldiğinde her yerin suyla kaplı olduğunu söyledi.

Yaşanan olayın ardından Ica'nın farklı şubeleri de sosyal medya hesaplarından açıklamalar yaptı. Paylaşımlarda, soğutma sistemlerine düzenlenen siber saldırı nedeniyle çok sayıda gıda ürününün bozulduğu ve özellikle dondurulmuş gıdaların bulunduğu bölümlerde sorun yaşandığı belirtildi.

ICA ŞUBELERİNDE GIDA KAYBI YAŞANDI

Saldırının etkileri yalnızca tek bir mağazayla sınırlı kalmadı. Ica zincirinin farklı şubelerinden yapılan açıklamalarda, soğutucuların işlevini yerine getirememesi nedeniyle gıda ürünlerinin zarar gördüğü bildirildi. Özellikle dondurulmuş ürünlerin bulunduğu alanlarda yaşanan sorunlar marketlerin faaliyetlerini olumsuz etkiledi.

COOP'UN 6 ŞUBESİ DE SALDIRIDAN ETKİLENDİ

İsveç'te faaliyet gösteren bir diğer büyük market zinciri Coop da soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırıdan etkilendiğini duyurdu.

Coop mağaza yetkilisi Carlos Cancino, ülke genelindeki 6 şubeden dondurucu ve buzdolaplarında sorun yaşandığına ilişkin bilgi aldıklarını açıkladı. Böylece siber saldırının İsveç'teki birden fazla market zincirinin soğutma altyapısını etkilediği ortaya çıktı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır