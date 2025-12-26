FİNANS

Marketler pazar günü kapanacak mı? Tartışma sürüyor: 'Ortak karar yok'

Marketlerin pazar günü kapanıp kapanmayacağı tartışmaları sürüyor. Bu tartışma perakende sektörünü ikiye böldü. Yerel market zincirleri temsil eden Türkiye Perakendeciler Federasyonu, aile yapısı ve istihdam gerekçesiyle pazar tatilini savunurken, ulusal zincir marketleri temsil eden çatı kuruluşlar ekonomi ve istihdamı olumsuz etkileyeceğini savunarak uygulamaya karşı çıktı.

Cansu Akalp

Türkiye'de zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması yönündeki tartışmalar sürüyor. Perakende sektöründe görüş ayrılıklarını da beraberinde getirdi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda pazar günü marketlerin kapalı olması konusunda mutabakata varıldığı açıklanırken, ulusal zincir marketlerin temsil eden Gıda Perakendecileri Derneği ve Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'ndan (TAMPF) itirazlar geldi.

Nefes'in haberine göre; TPF, yerel ve bölgesel perakendeciler ile esnaf ağırlıklı zincirleri temsil ederken, GDP daha çok ulusal ve büyük ölçekli zincir marketleri ve bu alandaki kurumsal gıda perakendesini temsil ediyor.

NE OLMUŞTU?

TPF’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) işbirliğiyle “Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum” başlıklı bir çalıştay düzenlenmişti.

Çalıştayda konuşan TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, perakende sektörü açısından “tarihi bir sürecin eşiğinde” olunduğunu belirterek, Avrupa ülkelerinin çoğunda uygulanan pazar günü tatil modelinin Türkiye’de de hayata geçirilmesi konusunda sektör temsilcilerinin ortak bir mutabakata vardığını ifade etmişti.

Pazar günü tatilinin güçlü aile yapısı ve nitelikli istihdam açısından önemine dikkat çeken Düzgün, “Bu mesele aileyi koruma, çalışanı elde tutma ve mesleği yeniden cazip hale getirme meselesidir. Bu düzenlemenin önünde bir engel yok. Artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini bekliyoruz. Bu karar yalnızca sektörün değil, toplumun ortak beklentisidir” demişti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de düzenlemenin küçük esnafı koruyacağını, çalışanların iş gücüne katılımını güçlendireceğini ve toplumsal huzura katkı sağlayacağını savunmuştu.

'ORTAK GÖRÜŞ YOK'

Ancak Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF), pazar günü zorunlu kapanmaya ilişkin iddialara karşı çıkarak, sektör genelinde böyle bir görüş birliği bulunmadığını açıkladı.

TAMPF’tan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan “esnaf ve perakendecinin pazar günü kapalı olmasına dair anlaşmaya varıldığı” yönündeki haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi. Açıklamada, yedi dernekten oluşan federasyon bünyesinde zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına yönelik herhangi bir karar ya da uzlaşma olmadığı vurgulandı.

Federasyon, haftalık zorunlu kapanmanın tüketici tercihlerini olumsuz etkileyeceğini, fiyat istikrarı üzerinde baskı oluşturacağını ve kayıtlı ekonomi açısından riskler doğuracağını savundu. Ayrıca uygulamanın tedarik zincirinde aksamalara yol açabileceği, özellikle gıda alanında sürekliliğin bozulacağı, zayiat ve verimlilik kayıplarının artacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Haftalık zorunlu kapanma uygulamasının istihdamda ciddi kayıplara yol açacağı ve ekonomik faaliyetleri daraltacağı çok açıktır. Bu nedenle pazar günü kapatma önerisinin sektörün tamamını temsil eden ortak bir görüş olmadığını ve bizim görüşümüzün bunun tam aksi yönde olduğunu belirtmek isteriz” denildi.

ULUSAL ZİNCİR MARKETLERDEN VETO

Benzer bir açıklama Gıda Perakendecileri Derneği’nden (GDP) de geldi. Dernek, gıda perakendesinde faaliyet gösteren ulusal zincirlere ait 47 bin satış noktası ve yaklaşık 465 bin çalışanı temsil ettiklerini belirterek, pazar günü kapanmaya ilişkin bir görüş birliğinin söz konusu olmadığını duyurdu.

GDP açıklamasında, “Zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasıyla ilgili sektörün anlaşmaya vardığı yönündeki haberlere ilişkin bu doğrultuda bir görüş birliğimiz bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Pazar market gün
