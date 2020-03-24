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Marketlerde yeni dönem resmen başladı! İşte önlemler ve uyarılar

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2020 15:42 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri yeniden düzenlenirken, İstanbul'da market kapılarına uyarı yazıları asıldı. Marketlerde yoğunluk azalırken, alışveriş yapanların sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

Marketlerde yeni dönem resmen başladı! İşte önlemler ve uyarılar

İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, alışveriş yapan müşteri sayısına yönelik ek genelge gönderdi. Genelgeye göre marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki müşteri sayısı ise müşteri sunulan alanın onda biri kadar olacak. Düzenlemenin ardından İstanbul'daki bazı market görevlileri marketlerin giriş kapılarına uyarı yazıları astı. Alışveriş için gelenlere ise konuyla ilgili bilgilendirme yapılıyor.

"İLK GÜNLERDE ÇOK FAZLA YIĞILMA OLDU"

Market sahibi Bayram Aslan "Son günlerde pek bir yoğunluk olmuyor. Dışarı çok kişi çıkmıyor. Marketlerle ilgili düzenleme yapıldığında biz marketin giriş kapısına uyarı yazısını astık. Tedbirlerimizi aldık. Yoğunluk olması durumunda biz burada müşterilerimizi uyarıyoruz. Elimizden geldiğince tedbir almaya çalışıyoruz. İlk günlerde çok fazla yığılma oldu. Şu an öyle bir yoğunluk yok. Sağlık Bakanlığının gerekmedikçe dışarı çıkmayalım şeklindeki uyarısına insanlar uymaya başladı. Şu an bir problem yok. Sabah 09.00 'da açıyoruz akşam 21.00 'da kapatıyoruz" dedi.

"KALABALIK GÖRDÜĞÜM ORTAMA GİRMİYORUM"

Markete alışveriş için gelen Bahar Yalçın "Evden çok çıkmıyorum. Bir ihtiyacım olduğu zaman çıkıyorum. Kalabalık gördüğüm bir ortama girmiyorum. Market eczane ve hastaneye gitmiyorum. İhtiyacımız olduğu zaman mecbur çıkmak zorunda kalıyoruz. Markete geldiğim zaman kapıdaki uyarı yazısını gördüm. İnsanların buna uyması gerekiyor. En başta yaşlıların. Öğle saatlerinden sonra marketlerde yoğunluk oluyor. Sabah ya da akşam üzerine dışarı çıkıyoruz." dedi.

"UYARI YAZISINI GİRİŞ KAPISINA ASTIK"

Markete gelen müşterilerin ellerine dezenfektan döken kasiyer Muhammet Aslan ise "Düzenlemenin ardından uyarı yazısını giriş kapısına astık. Şu an için bir yoğunluk yok ama olduğu zaman müşterilerimizi mesafeli olarak içeriye alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yoğunluk daha fazlaydı. " diye konuştu.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
market, koronavirüs,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kurumsal marketler iyi ama sokak aralarındaki fırsatçı marketler ıncelenmıyor hepsı kapanır umarım
haftalar sonra aklımız başımıza yeni geldi :(
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