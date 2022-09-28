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Marketlerdeki fiyatlara kızdı! Tarlasını vatandaşlara açtı, yarı fiyatına...

28.09.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da geçen yıl marketlerdeki fiyatlara kızıp tarlasına ektiği sebzelerin fiyatını yarıya indiren çiftçi, bu yıl da aynı uygulamasını sürdürdü. Tarlaya gelen vatandaşlar, kendi bahçesinden topluyormuş gibi istediği kadar taze sebzeyi dalından kopararak satın alıyor. Domates ve biber çeşitlerini kendi elleriyle toplayan müşteriler, hem stres atıyor hem de ucuz sebze almanın mutluluğunu yaşıyor.

Marketlerdeki fiyatlara kızdı! Tarlasını vatandaşlara açtı, yarı fiyatına...

Elazığ'da 67 yaşındaki 5 çocuk babası Fethi Çakmak, yol kenarında 25 dönüm alan üzerine ektiği sebzelerin bir bölümünü toptancılara sattı. Çakmak, kalan ürün için de tarlasını yine vatandaşa açtı, marketlerin yarı fiyatına satışa başladı.

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Tarlaya gelen vatandaşlar, kendi bahçesinden topluyormuş gibi istediği kadar taze sebzeyi dalından kopararak satın alıyor. Domates ve biber çeşitlerini kendi elleriyle toplayan müşteriler, hem stres atıyor hem de ucuz sebze almanın mutluluğunu yaşıyor.

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"KENDİM ÜRETİYORUM VE ELAZIĞ’A HİZMET İÇİN YAPIYORUM"

Tarlasını kâr amacı gütmeden vatandaşlara açtığını aktaran Fethi Çakmak, "25 dönüm alan üzerinde kapya biber, Keban yeşil top, beyaz top biberleri ektim. Domates çeşitlerimiz var. Bunları ektim ve halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. İsteyen gelip kendisi toplayabilir. Marketlerden yarı fiyatına şeklinde satışlarımız oluyor. Kendim üretiyorum ve Elazığ’a hizmet için yapıyorum. Her şey çıkar için değil. Menfaatimizden fazla hizmet için bunu yapıyoruz ve başka bir amacımız yoktur" dedi.

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"FİYATLAR UCUZ, MARKET FİYATLARINA GÖRE YARI YARIYA"

Tarladan kendi sebzesini toplayan vatandaşlardan Medine Yoltay ise, "Fiyatlar ucuz. Market fiyatlarına göre yarı yarıya. Uygun ve doğal olduğu için güzel. Kendimiz topladık. Diğer insanları da buraya davet ediyorum. Buranın sebzesi yerli ve çok güzel. Bizim toplamamız ve fiyatların uygun oluşu harika" diye konuştu.

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