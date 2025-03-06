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Markette Ülker ürünleri raflardan kaldırıldı! Marketin 'fiyat politikamıza uymuyor' açıklamasına Ülker'den yanıt

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
06.03.2025 18:55
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İstanbul'da bir marketten Ülker ürünlerinin raflardan kaldırılması gündem olmuştu. Market "Ülker ürünleri, uygun fiyat politikamıza uymaması sebebiyle satıştan kaldırılmıştır" demişti. Söz konusu olayla ilgili Ülker'den açıklama geldi.

Markette Ülker ürünleri raflardan kaldırıldı! Marketin 'fiyat politikamıza uymuyor' açıklamasına Ülker'den yanıt

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir Anpa Gross mağazasında alışveriş yapan tüketici, Ülker ürünlerinin raflardan kaldırıldığını fark ederek o görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde market yönetimi tarafından boş rafların üzerine asılan "Ülker ürünleri, uygun fiyat politikamıza uymaması sebebiyle satıştan kaldırılmıştır" yazısı dikkat çekti.

ÜLKER'DEN AÇIKLAMA

Görüntülerin yayılmasının ardından Ülker'den de bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada, Ülker ürünlerinin bir market tarafından uygun fiyatlı olmadığı iddiasıyla raftan kaldırılmasıyla ilgili paylaşımlara kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklık getirmek isteriz.

Ürünlerimizi bayimizden temin eden Anpa Gross isimli satış noktası, 190 bin satış noktamızdan biri olup, bayimizden piyasa gerçekleriyle bağdaşmayacak, kendisine özel, sadece kendi karlılığını artırmaya çalışan aşırı ticari taleplerde bulunmuş ve bundan dolayı ticaret sekteye uğramıştır. Bu durumun manipüle edilerek, basit bir ticari konudan farklı bir algı yaratma çabasını etik dışı buluyoruz. Bu yaklaşımın ilgili firmanın talep ettiği aşırı ticari talepler karşısında duruşumuzu değiştirmeyeceğini bir kez daha belirtiyoruz. Konuyla ilgili hukuki girişimlerde bulunuyoruz.

Satın alma stratejilerimiz, entegre üretimimiz ve israfsız şirket modelimizle maliyetlerimizi daima kontrol altında tutuyoruz.
Lider markalarımızı en uygun fiyatlar ile tüketicilerimizle buluşturmaya 81 yıldır devam ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul market
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