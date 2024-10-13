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Marketteki fiyatları pahalı bulanlar soluğu orada aldı! 'Aşırı derecede fark var' Yoğun ilgi, herkesi davet ettiler

13.10.2024 09:23
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13.10.2024 09:23
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Van’ın Erciş ilçesinde salça, turşu ve konserve mevsimiyle beraber marketlerde sebze fiyatlarını yüksek gören vatandaşlar, uygun fiyat için soluğu tarlalarda aldı. Ürünleri market ve manava vermek yerine direkt vatandaşa satma kararı alan çiftçi Yılmaz Baştaş, yoğun ilgiden memnun olduğunu belirtirken halkın ciddi rağbet gösterdiğini vurguladı. Ürün alan bir vatandaş da "Tarlayla çarşı arasında aşırı derecede bir fiyat farkı var. Herkesi tarladan almaya davet ediyorum" dedi.

Van'ın Erciş ilçesinde markette sebzeleri pahalı bulan vatandaşlar soluğu tarlalarda aldı. Çelebibağı Mahallesi’nde tarlada yetiştirdikleri ürünleri market ve manava vermek yerine direkt vatandaşa satma kararı alan çiftçi Yılmaz Baştaş, yoğun ilgiden memnun olduğunu söyledi.

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"BİR KARAR ALDIK, DİREKT TARLADAN SATIŞ YAPMAYI DENEDİK VE BAŞARILI OLDUK"

Antalya’dan getirdiği ve 2 yıldır Erciş’te ekimini yaptığı kuantum domates başta olmak üzere tarlasında biber, salatalık ve diğer sebze ve meyve ürünlerini üreten çiftçi Yılmaz Baştaş, “Domates, biber, karnabahar, karalahana, kornişon salatalık gibi ürünler ektik. Bu ürünler yetiştikten sonra halkın pahalı ürün yemesinden dolayı arkadaşlarımızla bir karar aldık, direkt tarladan satış yapmayı denedik ve bunda da başarılı olduk. Halkımızın bayağı bir rağbet etmesi, ürünleri beğenmesi bizi memnun etti. Halkımıza böyle bir hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Bunun diğer çiftçi arkadaşlarımıza da örnek olması için bu kampanyayı başlattık. Tarladan halka satış yapıyoruz. Hem taze hem hesaplı hem de kaliteli ürünleri halkımızın yemesini istiyoruz. Hem biz kazanalım hem de vatandaş kazansın. Buradan tarla sahibi Bilal Bey'e ve tarım mühendisimiz Vedat beye çok teşekkür ediyorum” dedi.

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"TARLAYLA ÇARŞI ARASINDA AŞIRI DERECEDE FİYAT FARKI VAR"

Ürün alan Harun Özcan isimli vatandaş ise Van il merkezinden Bitlis’e giderken Erciş’ten domates gibi sebzeleri almayı tercih ettiğini belirterek, “Tarlayla çarşı arasında aşırı derecede bir fiyat farkı var. Aldığım şeyleri yarı fiyatına alabiliyorum buradan. Hem daha güzelini hem daha uyguna alıyorum. Yetiştirilen sebzeler muazzam derecede güzel. Eski tatları bıraktı insanın dilinde. Bu yüzden herkesi tarladan almaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)

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AW307042_12Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
market Gıda fiyatları
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