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Marmara'da müsilaj denetimleri sürüyor! BASKİ'ye 6.6 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında yaptığı denetimlerde kentsel atık suyu arıtmadan denize deşarj eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 6 milyon 687 bin TL ceza kesti.

Marmara'da müsilaj denetimleri sürüyor! BASKİ'ye 6.6 milyon TL ceza
Hande Dağ

Bakanlık ekipleri, müsilajla mücadele için devreye alınan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ilde denetimlerine devam ediyor.

Marmara da müsilaj denetimleri sürüyor! BASKİ ye 6.6 milyon TL ceza 1

23 Haziran’da, 50 denetim ekibi ve 24 çevre laboratuvarının katılımı ile başlatılan denetimler çerçevesinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yağmur suyu tahliye hattında inceleme yapıldı.

Marmara da müsilaj denetimleri sürüyor! BASKİ ye 6.6 milyon TL ceza 2

Denize deşarj edilen sudan numune alındı.

Marmara da müsilaj denetimleri sürüyor! BASKİ ye 6.6 milyon TL ceza 3

6 MİLYON 687 BİN TL CEZA UYGULANDI

Analiz sonucu söz konusu atık suyun arıtılmamış kentsel atık su olduğu belirlendi. 3 Temmuz’da yapılan takip denetiminde de söz konusu deşarjın devam ettiği tespit edildi.

Marmara da müsilaj denetimleri sürüyor! BASKİ ye 6.6 milyon TL ceza 4

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Çevre Kanunu’na istinaden 6 milyon 687 bin TL ceza uygulandı.

Marmara da müsilaj denetimleri sürüyor! BASKİ ye 6.6 milyon TL ceza 5

Marmara da müsilaj denetimleri sürüyor! BASKİ ye 6.6 milyon TL ceza 6

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Marmara Müsilaj
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