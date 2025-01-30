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Marmara Forum’un satışı için son viraj! 250 milyon Euro'luk anlaşma tamamlanmak üzere

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
30.01.2025 16:52
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Marmara Forum, 250 milyon Euro karşılığında Artaş Grubu'na satılmak üzere! İstanbul’un en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Marmara Forum, geçtiğimiz yıl mali darboğaza giren AVM’ler arasında yer alıyordu. Küçük Ailesi’nin elinden çıkan dev merkez, şimdi yeni sahiplerine kavuşuyor. Satış artık son aşamada.

Marmara Forum’un satışı için son viraj! 250 milyon Euro'luk anlaşma tamamlanmak üzere

Geçtiğimiz yıl, Marmara Forum ve Forum İstanbul da dahil olmak üzere 9 büyük alışveriş merkezi için konkordato kararı alınmıştı. Sürecin devamında, mali zorluk yaşayan AVM'lerin yüzde 40'ı, LC Waikiki'nin büyük ortağı Küçük Ailesi tarafından satın alınmıştı. Ancak, Marmara Forum'un satışı için önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin dördüncü büyük alışveriş merkezi olan Marmara Forum'un, Artaş Grubu'na satılması için son aşamaya gelindiği öğrenildi.

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SATIŞ RAKAMININ 250 MİLYON EURO OLDUĞU BELİRTİLDİ

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan’ın haberine göre, Küçük ailesiyle anlaşma sağlayan Mehmet Gezer, şimdi de Artaş Grubu ile anlaşma noktasına geldi. Artaş Grubu'nun başında bulunan Süleyman Çetinsaya yönetimindeki şirketle masadaki rakamın 250 milyon Euro seviyelerinde olduğu ifade ediliyor.

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135 BİN METREKARE ALAN!

2011 yılında Bakırköy’de açılan Marmara Forum, 135 bin metrekarelik kiralanabilir alanı ile 300’den fazla ulusal ve uluslararası markaya ev sahipliği yapıyor. Alışveriş merkezinde, Carrefoursa'nın Türkiye'deki ilk konsept hipermarketinin bulunduğu 13 bin metrekarelik alan da yer alıyor. Ayrıca, ofislerin bulunduğu bir blok da mevcut. Ancak, 2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açılan davada, bu blok kaçak olarak tespit edilip iskan iptal edilmişti. 2016 yılında İBB Meclisi, bu bloğun yasallaşması için önerge sunmuş ve kabul edilmiştir. Ardından, Temmuz 2017’de Merter’deki İBB merkez binası buraya taşınarak faaliyetlerine burada devam etmeye başlamıştır.

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Anahtar Kelimeler:
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