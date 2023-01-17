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Mart ayı bekleniyor! Bakan Dönmez o görüntüleri paylaştı: Karadeniz gazını evlere getirecek hat tamamlandı

17.01.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı. Yerli gaz için Mart ayı beklenirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Karadeniz gazını evlere getirecek boru hattında yürütülen çalışmalarla ilgili paylaşım geldi. İşte ilk etapta günlük 10 milyon metreküp gaz aktarımı yapılacak o hattan görüntüler...

Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gazı ulusal sisteme aktaracak ölçüm istasyonu ve boru hattının Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ekipleri tarafından tamamlandığı bildirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Karadeniz gazını evlere getirecek boru hattında yürütülen çalışmalarla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, boru hattı çalışmalarını gösteren bir videoya yer verdi. Dönmez, paylaşımında, "Gerçekler gün gibi ortadayken, güneş balçıkla sıvanmaz. İşte Karadeniz gazını evlerimize getirecek boru hattı..." ifadesini de kullandı.

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BOTAŞ EKİPLERİ HAZIRDA BEKLİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, martta ulusal sisteme bağlanacak doğal gaz sahasında çalışmalar devam ediyor. Denizde ve karada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen çalışmaların yanında BOTAŞ ekipleri de gazı ulusal sisteme bağlamak için hazır halde bulunuyor.
Açıklamada, "Yerli gaz, denizin 170 kilometre açığından özel borularla Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne geldikten sonra burada birtakım işlemlere tabi tutulacak. Buradaki işlemler TPAO tarafından yürütülecek. Ardından Karadeniz gazı ulusal sisteme bağlanmak için BOTAŞ'a iletilecek. BOTAŞ'ta test edilecek gaz, sonrasında da evlere teslim edilmek üzere boru hattına iletilecek." ifadeleri kullanıldı.

İLK ETAPTA GÜNLÜK 10 MİLYON METREKÜPLÜK GAZ

Sahadan ilk etapta günlük 10 milyon metreküp gaz aktarımı yapılacak olsa da Filyos Doğal Gaz Ölçüm İstasyonu'nun günlük 50 milyon metreküp kapasiteli tasarlandığı belirtilen açıklamada, gazı ulusal sisteme aktaracak ölçüm istasyonu ve boru hattının BOTAŞ ekipleri tarafından tamamlandığı kaydedildi.

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MART AYI BEKLENİYOR

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yerli gazı ulusal sisteme bağlamak için ilk etapta 36 kilometrelik boru hattı seriminde ekipler özel geçiş uygulamalarını devreye aldı. Dünyada ilk defa otomatik kaynak makinesi bu kadar kısa bir hat için kullanıldı. Maliyetinden dolayı daha çok uzun hatlarda tercih edilen otomatik kaynak makinesi 'sıfır hata' için bu projede yer aldı. Proje kapsamında yol, dere, enerji nakil hatları gibi 87 nokta özel geçiş uygulaması yapıldı. Bu uygulama toplam boru hattının yüzde 10'unu oluşturdu. Bunların yanında yerleşim yerlerinde de özel geçişler yapıldı. Ekiplerin zorlayan en önemli faktörlerden birisi de eğim oldu. Yüzde 65'lik kısmı yüksek eğimli arazinden oluşan boru hattı güzergahında kimi zaman özel ekipmanlar kullanıldı. Bir diğer zorluk ise Filyos Nehri oldu. Zaman zaman yüksek debide akan ve önüne gelen her şeyi akıntıya katan nehirden ekipler 200 metre boru hattı geçirdi. Ayrıca nehir geçişi sırasında bataklık olarak tabir edilen bir nokta da kurutuldu. Tüm bu çalışmaların sonucu hem ölçüm istasyonu hem de boru hattı yerli gaz için Mart'ı beklemeye başladı."

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doğal gaz

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