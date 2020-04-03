Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon martta yüzde 0,57 artarken, yıllık bazda yüzde 11,86 oldu

TÜFE'de , mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,57, artış yaşandı. Böylece bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,86, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,29, ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,33 artış gerçekleşti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mart ayında enflasyonun yüzde 0.53 artmasını bekliyordu. Yıllık enflasyonun ise yüzde 11.81'e düşeceği hesaplanıyordu.

