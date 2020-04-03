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Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2020 11:33 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Martta tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,8; aylık yüzde 0,57 arttı. Martta tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,8, aylık yüzde 0,57 arttı.

Yurt içi üretici fiyatları Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 arttı ve böylece yurt içi üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 8,50 oldu.

Yıllık enflasyon, bir önceki ayda yüzde 12,37, bir önceki yılın aynı ayında ise yüzde 19,71 seviyesindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki üç aylık artış yüzde 3,22'ye çıkarken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 12,61 olarak hesaplandı.

Mart 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşti. 32 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 288 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,72 ile eğlence ve kültür ve yüzde 7,69 ile ev eşyası oldu.

Alkollü içecek grubunda fiyatlar yüzde 40 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 40,19 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 15,31 ile konut oldu.

En çok düşüş ulaşımda

En fazla düşüş yüzde 1,91 ile ulaşım gubunda oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 2,78 ile sağlık, yüzde 1,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,24 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

DW,DHA / MK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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