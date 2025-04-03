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Mart ayı enflasyon verilerine Cevdet Yılmaz ve Bakan Şimşek'ten değerlendirme: 'Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanma...'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.04.2025 13:15
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TÜİK Mart ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in Mart ayı enflasyonunu açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan veriler hakkında değerlendirme yaptı. Bakan Şimşek, son dönemde piyasada yaşanan dalgalanmaları hatırlatarak, "Enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz" sözlerini kullandı.

Mart ayı enflasyon verilerine Cevdet Yılmaz ve Bakan Şimşek'ten değerlendirme: 'Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanma...'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına göre Mart ayında enflasyon yüzde 2,46 oranında gerçekleşirken yıl sonu enflasyonu yüzde 38,10 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 51, 26 oldu.

YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabı üzerinden TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini değerlendirdi. Yılmaz değerlendirmesinde şu sözleri kullandı:

"Ekonomi programımızın temel önceliği enflasyonu düşürmektir.
Güçlü siyasi ve sosyal sahiplenme ile, bütüncül bir çerçeveye sahip programımızı başarıyla hayata geçirmeye devam ediyoruz.
Geçen yıl Haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci, Mart ayında da etkisini sürdürerek, 10 aydır kesintisiz olarak devam ediyor.
Tüketici enflasyonu Mart ayında yıllık yüzde 38,1 seviyesine gerileyerek, dezenflasyonun başladığı 2024 yılı Haziran ayından bu yana 37,4 puanlık bir düşüş gösterdi.
Aylık bazda enflasyonda 1,2 puanla en önemli paya sahip gıda fiyatlarında, Ramazan ayının etkisi görülmektedir.
Hizmet enflasyonundaki katılığın kırılması devam etmekte ve hizmet enflasyonu oranında düşüş sürmektedir.
Yurt içi üretici fiyatlarının da artış hızının bir önceki aya göre azalması ve yıllık üretici enflasyonunun yüzde 23,5 seviyesine gerilemesi, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet kaynaklı baskıların giderek hafiflediğini göstermektedir.
Enflasyonu düşürürken aynı zamanda yatırım ortamını iyileştiren, verimliliği artıran, üretken kapasiteyi genişleten, ihracat odaklı bir makroekonomik çerçeveyle dengeli büyümeyi ve istihdam artışını amaçlıyoruz.
Beklentilerin sağlıklı yönetimi ve enflasyonla mücadelede başarılı olmak adına, para ve maliye politikalarımızı etkin şekilde koordine etmeye devam ediyoruz.
Dönemsel gelişmeler kısa süreli olumlu veya olumsuz etkiler yapabilir. Aslolan ise programın ana çerçevesi ve istikametidir. Son dönemde görüldüğü üzere, kısa dönemli etkilere yönelik olarak kurumlarımız gerekli tedbirleri hızla alma kapasitesine sahiptir.
Güçlü ve istikrarlı bir ekonomi, kapsayıcı sosyal politikalar için koordinasyon içinde ve tüm paydaşlarla istişare ve iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.
Enflasyonun çok daha düşük oranlara gerilediği bir ortamda; istikrar içinde büyümeyi ve sosyal refahı artırmayı hedefliyoruz.
Tek haneli oranlara ulaşıncaya kadar enflasyon ile kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz"

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"10 AYDIR ENFLASYON GERİLİYOR"

Bakan Şimşek ise 10 aydır enflasyonun gerilediğini ifade etti. Bakan Şimşek, "Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz" sözlerini kullandı.

Şimşek'in X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu cümleleri kullandı:

"Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon martta yüzde 38,1 gerçekleşti.
Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz.
Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz."

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Enflasyon Cevdet Yılmaz Mehmet Şimşek tüik
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