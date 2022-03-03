Mart ayı kira artış oranı açıklandı! 2022 Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Mart ayı kira artış oranının açıklanacağı tarih merak ediliyor. 2022 yılı Mart ayı kira artış oranı Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının sonrasında belli oldu. Daha önce açıklanan TÜFE rakamına göre Şubat ayı kira artış oranı 22,58 olmuştu. Peki Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı?

2022 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Mart ayı kira artış oranı 3 Mart 2022 Perşembe gününde açıklandı. Enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından yayımlanmasının sonrasında kiralara yapılacak olan zam oranının da netleşmesi bekleniyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Şubat ayında enflasyon yüzde 4,81 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon ise yüzde 50’nin üzerine çıktı ve yüzde 54,44 olarak gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI 25,98 OLDU

Şubat ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası ise TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

2022 yılında Şubat ayı kira artış oranı Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olmuştu. Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10:00’da açıklanmıştı.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşmişti.

Yapılan açıklamlara göre kira artış oranı %22,58 olmuştu.

