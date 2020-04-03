Mart ayı kira zam oranları belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ülke genelinde kirada oturan 20 milyon kişi için de merakla beklenen oranlar belli oldu.
TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınan kira artış oranı bu ay yüzde 13,33 olarak gerçekleşti.
Enflasyon martta yüzde 0,57 artarken, yıllık bazda yüzde 11,86 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 0,57, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,87 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,50 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12,61 arttı.
Buna ev sahiplerini mevcut kiranın yüze 13,33’ü oranında kira zammı yapabilirler. Kiranıza yapılabilecek zammı hesaplamak isterseniz şu örnekten faydalanabilirsiniz:
Örnek kira zammı hesaplama:
Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2020 TEFE-TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2020 kira zam oranı olarak uygulanır.
Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.
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