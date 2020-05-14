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Mart ayı sanayi üretim verisi açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2020 10:10 | Son Güncelleme

TÜİK Mart ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Sanayi üretimi Martta yıllık yüzde 2 azaldı.

Mart ayı sanayi üretim verisi açıklandı

Sanayi üretim endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 geriledi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 7,1 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 azaldı.

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