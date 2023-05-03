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Martı, çalışanlarına öyle bir şey yaptı ki! New York Borsası'nda halka açılma ile birlikte... Tam 200 miyon TL

03.05.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York Borsası'na girmeye hazırlanan Martı, çalışanlarına 200 milyon TL değerinde hisse verdiğini duyurdu. Bu opsiyonların, şirketin halka açılmasından belirli bir süre sonra çalışanlar tarafından değerlendirilebileceği belirtildi.

Martı, çalışanlarına öyle bir şey yaptı ki! New York Borsası'nda halka açılma ile birlikte... Tam 200 miyon TL

New York Borsası’nda Türk bayrağını dalgalandırmaya hazırlanan Martı, çalışanları için aldığı karar ile herkesi şaşırttı. Şirket, New York Borsası’nda halka açılmayla birlikte çalışanlarını hissedar yapma kararı aldı. Buna göre şirketin çalışanlarına dağıttığı hisse opsiyonu miktarının halka açılma değerlemesi üzerinden 200 milyon TL dolaylarında olacağı açıklandı. Bu opsiyonların, şirketin halka açılmasından belirli bir süre sonra çalışanlar tarafından değerlendirilebileceği belirtildi.

NEW YORK BORSASI'NA BİR TÜRK ŞİRKET DAHİL OLUYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen şirket kurucusu Oğuz Alper Öktem, uzun süredir devam eden hazırlıklar esnasında New York Borsası'nın girişine Türk bayrağını asacakları ve New York Borsası’nda açılış gongunu çalacakları günün hayalini kurduklarını belirterek, “Martı’yı kurduğumuz gün bunun uzun bir yolculuk olacağını biliyorduk. Çok çalıştık ve 4 yıl içinde dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden biri olmayı başardık. Bu başarıda kuşkusuz büyük pay Martı çalışanlarının. Türkiye adına böylesine tarihi bir adım atarken çalışanlarımızı unutamazdık. Birlikte yarattığımız eserden gurur duyuyoruz ama daha da önemlisi bu başarımızı çalışanlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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