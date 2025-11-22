Marulun tanesine 2 TL teklif edilmişti: Çiftçinin isyanı pahalıya patladı

'Marulcu Süleyman' olarak bilinen bir vatandaş, marulun tanesi için 2 TL teklif edildiğini söyleyip isyan etmişti. Çiftçi Süleyman Nabi Bulut, yayımladığı videoda, "Şu marula 2 TL fiyat veriyorlar. Satarsam şerefsizim, koyunlara yediririm" şeklinde konuşmuştu.

BAKANLIK İŞLEM BAŞLATTI

Üretim maliyetleri karşılayamamaktan dert yanan çiftçi Bulut'un videosu sosyal medyada gündem olmuş ve haber sitelerinde yer almıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı o video sonrası harekete geçerek çiftçi Bulut hakkında işlem başlattı.

Yeni bir açıklama yapan Bulut ise, "Beni videodan sonra stokçulukla suçladılar. Yanıma geldiler tutanak tuttular. Kendi hakkımı ararken stokçu durumuna düştüm" şeklinde konuştu.

12 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Mevzuata göre stokçuluğa karşı ağır para cezaları veriliyor. 2025 yılı itibarıyla stokçuluk yaptığı tespit edilen üreticilere 6 ila 2 yıl arasında hapis cezası verilirken, 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye kadar değişen para cezası uygulanabiliyor.