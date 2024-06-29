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Masa çok kalabalık! Mehmet Şimşek 1 Temmuz’da hamleyi yapacak: Verginin payı artırılıyor

29.06.2024 12:09
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasına ilişkin düzenlemeler içermesi nedeniyle 1 Temmuz Pazartesi günü reel sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, vergide adaleti ve etkinliği sağlamayı amaçlayan yeni vergi taslağı çalışmasını paylaşacak. Toplantıda 9 kurumun başkan ve yöneticileri de olacak.

Masa çok kalabalık! Mehmet Şimşek 1 Temmuz’da hamleyi yapacak: Verginin payı artırılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergide adalet ve etkinliğin sağlanması, kayıt dışılığın azaltılması ve çok kazanandan çok, az kazanandan daha az vergi alınması gibi amaçlarla hazırlanan taslak üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni vergi taslağında vatandaşı doğrudan ilgilendiren hükümler bulunmuyor, pakette daha çok üretici, sanayici ve ihracatçılara ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Bu nedenle taslağın detaylarını reel sektörün önde gelen kuruluşlarıyla paylaşacak olan Şimşek, iş dünyasının yeni düzenlemelere ilişkin görüş ve önerilerini alacak.

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ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ ANLATILACAK

Pakette yer alan çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi, doğrudan vergilerin payını artırmak için yerel asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi gibi uygulamalar konusundaki detaylar reel sektör temsilcilerine anlatılacak.
Şimşek'in iş dünyası temsilcileriyle buluşması pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığında basına kapalı gerçekleşecek.

Toplantıya TOBB, TİM, MÜSİAD, DEİK, ASKON, TÜRKONFED, TÜRMOB, TÜSİAD ve YASED gibi kuruluşların başkan ve yöneticileri katılacak.

Bakanlık tarafından hazırlanan taslak vergi çalışması, iş dünyasının görüşlerinin alınmasının ardından hükümetin ve partinin ilgili organlarına iletilecek.

Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütülen düzenleme çalışmalarının, Orta Vadeli Program'da yer alan hedefler doğrultusunda gelecek dönemde devam etmesi öngörülüyor. Bu paketlerle vergi sistemindeki etkinliğin artırılması da amaçlanıyor.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express


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vergi
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