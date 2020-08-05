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MASAK Başkanı Osman Dereli görevden alındı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.08.2020 09:10 | Son Güncelleme

MASAK Başkanı Osman Dereli Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı

MASAK Başkanı Osman Dereli görevden alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli görevden alındı. Dereli'nin görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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