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Maske cezaları silindi mi? 2022 maske cezaları ne zaman silinecek?

18.10.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maske cezalarını da içeren torba yasa komisyondan geçti. Bu yasa ile Covid-19 döneminde uygulanan maske takmayan kişilere yazılan cezaların silineceği duyurulmuştu. Peki maske cezaları silindi mi? 2022 maske cezaları ne zaman silinecek? İşte merak edilenler...

Maske cezaları silindi mi? 2022 maske cezaları ne zaman silinecek?

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı, koronavirüs döneminde maske takma şartı getirmişti. Bununla birlikte maske takmayan bireyler para cezasına çarptırılmıştı. Yeni düzenlemeler ile beraber bu cezaların silineceği belirtildi. Peki maske cezaları silindi mi? 2022 maske cezaları ne zaman silinecek? İşte merak edilenler...

MASKE CEZALARI SİLİNDİ Mİ, NE ZAMAN SİLİNECEK?

17 Ekim'de KYK kredi borçlarına ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu torba yasa komisyondan geçti. Korona döneminde uygulanan maske takma kuralının ihlal edilmesi nedeniyle verilen para cezalarından vazgeçilmesi hedefleniyor.

Aynı zamanda salgın nedeniyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan tüm fazla ödemelerin terkin kapsamına alınması öngörülüyor. Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak.

Maske cezaları silindi mi? 2022 maske cezaları ne zaman silinecek?

Bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişiler, iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini, en az 2 yıl elde tutmaları şartıyla Vergi Usul Kanunu'nun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının yüzde 75'ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebileceklerine yönelik düzenleme, 31 Aralık 2027'ye uzatılacak.

MASKE CEZASI NE KADAR?

Maske cezası 900 TL idi. Ceza iki hafta içerisinde ödenirse 675 TL'ye düştüğü biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
maske Ceza
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