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Maske fiyatlarındaki artışla ilgili Bakan Pekcan’dan son dakika açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.02.2020 12:44 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, maske fiyatlarındaki artışla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Pekcan açıklamasında ‘Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik’ ifadelerini kullandı.

Maske fiyatlarındaki artışla ilgili Bakan Pekcan’dan son dakika açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, maske fiyatlarında artış hakkında, "Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ MASKEDE FAHİŞ FİYAT ŞİKAYETLERİNİ ALO 175'E BİLDİREBİLİR"

Pekcan, "Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından ulaştırabilir." açıklamasında bulundu.

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"İNGİLTERE'DEN GELEN HEYETLE BRXİT KONUSUNDA BUGÜN 7. TOPLANTIMIZI YAPACAĞIZ"

Bakan Pekcan, "İngiltere'den gelen heyetle Brexit konusunda bugün 7. toplantımızı yapacağız. Martın ilk haftasında AB'den de bir heyet gelecek." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, maske,

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