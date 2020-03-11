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Maske ve dezenfektan ürünleri tükendi, fırsatçılar yine iş başında

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2020 14:13 | Son Güncelleme

Maskelerden sonra koronavirüsünden korunmak için şimdi de el dezenfektanları yok satıyor.

Maske ve dezenfektan ürünleri tükendi, fırsatçılar yine iş başında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüsüne karşı el dezenfektanlarının satışları artarken, medikallerde stoklar tükendi.

Fiyatlar ise aldı başını gidiyor. Medikal malzeme satan iş yerlerine giden birçok vatandaşlar eli boş dönüyor. İnegöl'de 5 adet medikal ürünler satan firma var. O firmalarda şu anda bu iki ürün tamamen tükenmiş durumda. Medikal firmasında çalışan Zeynep Bayoğlu, "Şu anda maske satışlarımız durdu. Gelen vatandaşlarımız boş dönüyor. Maske fiyatlarında büyük bir artış olduğu için elimizde stok yok. Temin ettiğimiz yerlerde ve depolarda da yok. Bundan dolayı gelen vatandaşlarımıza veremiyoruz. Vatandaşlar maskelerin dışında dezenfektan ürünlere rağbet gösteriyor.

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Hem kiloluk, hem de ufak sprey tarzı olanları alıyorlar, fakat dediğimiz gibi bu ürünler tükendiği için ve piyasa olmadığında dolayı veremiyoruz. Gelenlere ellerini dezenfekte etmeleri için kolonya tavsiye ediyoruz. Fiyat çok artı, artık aldığımız fiyatlardan tekrar alma imkanımız yok. Burada vatandaşımız mağdur oluyor, aynı zamanda bizler de temin edemediğimiz için üzgünüz. Bunları yetkililerin duymasını istiyoruz, üzülüyoruz. Bu duruma gelmek istemezdik, lakin korona herkesi çok etkiledi. Vatandaşlarımıza toplu taşıma araçları ve kalabalık ortamlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
bursa, koronavirüs,

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