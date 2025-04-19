Mauritius'un (Morityus) para birimi nedir? Mauritius'un (Morityus) para biriminin kodu ve sembolü

Başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri Port Louis olan Mauritius Cumhuriyeti kısa adı ile Morityus olarak da anılmaktadır. Resmi dili olmayan ülkede iki fark dil konuşulmaktadır. Parlamenter cumhuriyet sistemi ile yönetilen ülke 12 Mart 1968 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. 12 Mart 1992 yılında da cumhuriyet resmen ilan edilmiştir.

Mauritius'un (Morityus) para birimi nedir?

Bir ada ülke olan Morityus’un varlığının Orta Çağ döneminde Araplar tarafından keşfedildiği bilinmektedir. Çeşitli dönemlerden geçen ve oldukça köklü bir tarihi olan ada son olarak Birleşik Krallık’a devredildiğinde Mauritius adını almıştır. Ülkenin nüfusu tahmini olarak 1.265.475 civarındadır. Yüzölçümü ise 2.040 kilometrekaredir.

Parlamenter cumhuriyet ile yönetilen ada ülkede para birimi olarak Mauritius rupisi resmi olarak kabul edilmiştir ve kullanılmaktadır. Ada olduğu için komşuları yoktur ancak çeşitli ülkelere ve adalara deniz sınırı bulunmaktadır.

Yarı tropikal bir iklim görülen ada ülke yıl içinde genel olarak sıcaktır. Sıcaklık ortalamaları kıyı taraflarında 23 dereceyi bulur. Yayla kısımlarda ise bu sıcaklık 19 dereceye kadar düşebilir. Güney yarımkürede olduğu için kuzey yarımküre ülkelerinin tam tersi bir iklim yaşanmaktadır.

Mauritius'un (Morityus) para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Uluslararası Standartlar Teşkilatı ya da kısaca ISO, dünya genelindeki çeşitli standartların düzenlenmesi görevini üstlenmiştir. Bu standartlara göre ISO 4217 para birimi kodudur ve ülkelerin resmi olarak kabul edip kullandıkları para birimlerinin kısaltmalarını düzenler. Her ülkenin bir para birimi vardır ve her para birimi üç haneli bir kısaltmaya sahiptir. Kısaltmalarla para birimleri uluslararası alanda döviz bürolarında ve para piyasalarında işlem görür.

Mauritius’ta Mauritius rupisi para birimi kullanılmaktadır. Bu para birimi madeni paralar ve kağıt banknotlar olarak Mauritius Bankası tarafından dağıtılmaktadır. Mauritius rupisi’nin ISO 4217 kodu ise MUR olarak belirlenmiştir ve Mauritis rupisi dünya genelinde hem döviz bürolarında hem de para piyasalarında bu kod işe kabul edilip işlem görür.