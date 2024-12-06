Mavi dolar ve beyaz dolar nedir? Mavi dolar ve beyaz dolar arasındaki farklar nelerdir?

Son dönemlerde beyaz dolar konusunda gündeme gelen sahtecilik girişimleri neticesinde birçok kişi mavi banknotlarla ilgili paralar arasındaki farkı araştırmaya başlamıştır. Bu çerçevede mavi dolarla, beyaz banknotların basım yılları belirtilmelidir. Aynı zamanda ilgili banknotların birbirinden ayrılmasını sağlayan tasarım özellikleri de ön plana çıkarılması gereken hususlardandır. Böylece mavi ve beyaz dolar arasındaki temel farklar saptanabilir.

Mavi dolar nedir?

Mavi dolar, döviz işlemlerinde kullanılan ticari araçlardandır. 2011'den itibaren basılan 100 dolarlık banknotlarda mavi şeritler bulunur. Bu dolarlar, bu yüzden çeşitli kesimler tarafından mavi dolar olarak adlandırılmaktadır.

Beyaz dolar nedir?

Beyaz dolar, genellikle daha eski basım banknotları temsil eder. "Beyaz dolar" tabiri, resmi olarak ABD'de kullanılmamakta olup, daha çok halk arasında yeni ve eski tasarımları ayırmak için kullanılan bir ifadedir. Mavi banknotlar basılana kadar beyaz renkli dolarların uzun süre boyunca dolaşımda kaldığı belirtilmelidir.

Mavi dolar ve beyaz dolar arasındaki farklar nelerdir?

Mavi dolar beyaz dolar farkı temelde bu banknotların tasarımlarına ilişkindir. Beyaz dolar, adından da anlaşıldığı üzere şeritlerinde mavi renge yer verilmeyen, beyaz ağırlıklı banknotlardır. Mavi dolarsa nitelendirildiği renk olan mavi ile tasarlanan şeritlere sahiptir. Buna ek olarak mavi dolarlar 2011 senesinden itibaren dolaşıma girmişken, beyaz doların ise bu tarihten çok daha önce basıldığı görülür.

Mavi doların beyaz banknotlara göre daha güvenilir bulunmasının temel nedeniyse sahtesinin üretilmesinin zor olduğunun söylenmesidir. Yine de detaylı bilgi için ABD Merkez Bankası veya güvenlik özelliklerine dair resmi kaynaklara başvurulmalıdır.