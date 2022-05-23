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Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? 2022 TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

23.05.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Mayıs ayı enflasyon beklentisinin ne kadar olacağı gündemde yer alan konular arasında yer alıyor. Her geçen gün artan yaşam pahalılığın ardından binlerce vatandaşlar mayıs ayında enflasyon artışının ne kadar olacağını panik içinde beklemeye devam ediyor. Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı enflasyon oranı beklentisi anket sonuçlarını açıkladı. Peki, Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? 2022 TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? 2022 TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

Mayıs ayı enflasyon beklentisiyle ilgili endişeli bekleyiş sürmeye devam ederken, bir yandan da Merkez Bankası kararlarının açıklanacağı gün bekleniyor. Enflasyonun artmasıyla birlikte ülke geneline yansıyan zam oranları vatandaşın canını sıkmakla birlikte, fiyatlarda cep yakmaya devam ediyor. Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı enflasyon oranı beklentisi anket sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, bu anket döneminde 57,92 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, bu anket döneminde 57,92 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,41 iken, bu anket döneminde yüzde 33,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,68 ve yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.

enflasyon

ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Haziran günü saat 10.00'da açıklanacak.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNLERİ

Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,84 TL ve 18,47 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 72 ile zirve yapmasını beklediğini açıkladı..

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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