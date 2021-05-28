Milyonlarca vatandaş Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. Enflasyon rakamları emekli maaşından gelir giderlere kadar her şeyi etkiliyor. Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Enflasyon ne kadar? İşte ayrıntılar...

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ENFLASYON NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) herkesin merakla beklediği Mayıs ayı enflasyon rakamlarını 3 Haziran 2021'de açıklayacak. 4 aylık enflasyonun yüzde 5.45 olduğu belirtilmişti. 6 aylık enflasyon rakamları ise bekleniyor...

Merkez Bankası'nın, ekonomistlerle gerçekleştirdiği Mayıs ayı beklenti anketine göre enflasyon tahmini açıklandı. Söz konusu ankette enflasyon tahmininin Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran ayı için ise yüzde 0.82 olduğu açıklandı.

Beklenti anketine göre Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,66 olacağı yapılan tahminler arasında yer alıyor. Mayıs ve Haziran ayına ait enflasyon oranları belli değil. Haziran ayına ait enflasyon rakamı Temmuz ayında TÜİK tarafından açıklanacak.

ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emeklinin merak ettiği diğer konu ise enflasyonun emekli maaşına nasıl etki edeceğidir. Merkez Bankasının, ekonomistlerle gerçekleştirdiği beklenti anketine göre enflasyon oranları üzerinden emekli maaşının ne kadar olacağı tahmin edildi.