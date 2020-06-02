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Mayısta en fazla şehirlerarası otobüs biletinin fiyatı arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.06.2020 17:45 | Son Güncelleme

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 106,45 ile şehirler arası otobüs bileti oldu.

Mayısta en fazla şehirlerarası otobüs biletinin fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu yılın mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 106,45 ile şehirler arası otobüs bileti olduğunu duyurdu.

İTO, Mayıs 2020 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemlerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay perakende fiyatlar, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 120'sinde artarken, 21 ürünün fiyatı düştü, 101 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Mayıs ayında ulaştırma ve haberleşme grubunda yer alan şehirler arası otobüs bilet ücreti yüzde 106,45 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, giyim harcamaları kadın giyimi alt grubunda yer alan yüzde 31,40 ile bluz, konut harcamaları grubundan yüzde 30,44 ile gaz yağı, yüzde 29,23 ile gıda harcamaları grubundan çilek, yine konut harcamaları grubundan yüzde 25,33 ile fuel oil ve kadın giyimi alt grubundan yüzde 25,17 ile elbise oldu.

MAYISTA EN FAZLA SİVRİ BİBER UCUZLADI

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber, yüzde 52,49 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan yüzde 43,77 ile bezelye, yüzde 33,87 ile taze fasulye, yüzde 22,42 ile erik ve yüzde 12,12 ile limon olarak kayıtlara geçti.

KAYNAK:AA

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