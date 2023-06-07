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MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA| Akaryakıta zam geldi! Motorin fiyatları 21 lirayı aştı: Petrol geri çekildi ama…

07.06.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları ile benzin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Brent petrol ve dolar/TL kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken son dakika haberi geldi. Buna göre motorin litre fiyatları 1,36 kuruş zamlandı. İşte güncel benzin-mazot fiyatı ile İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt pompa fiyatları…

MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA| Akaryakıta zam geldi! Motorin fiyatları 21 lirayı aştı: Petrol geri çekildi ama…

Son dakika: Motorin fiyatları için bugünden geçerli olmak üzere zam yapıldı. Suudi Arabistan ve OPEC'in petrol üretiminde yeni kesintiler yapacağını açıklamasına ilk tepki olarak 80 dolar seviyesine yaklaşan brent petrol fiyatı, dün yavaşlayan ekonomik büyüme ve azalan talebe ilişkin süregelen endişelerle büyük ölçüde dengelenmesiyle yeniden geri çekildi. Akaryakıt fiyatları üzerinde önemli etkiye sahip döviz kurlarında ise yukarı yönlü zirve hamleleri devam etti. Bu da yurt içinde akaryakıt fiyatları üzerine zam olarak yansıdı.

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MOTORİN 21 LİRAYI AŞTI

Bu gece yarısından itibaren motorinin fiyatı 1 lira 36 kuruş arttı. Zammın ardından mazot fiyatı ortalama 21 TL seviyesine yükseldi. Benzin litre fiyatı içinse herhangi bir değişiklik yapılmazken, şu an için indirim ya da zam haberi de bulunmuyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL
Benzin: 21.24 TL
Motorin: 20.70 TL

ANKARA
Benzin: 21.60 TL
Motorin: 21.06 TL

İZMİR
Benzin: 21.59 TL
Motorin: 21.14 TL

BENZİN


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Akaryakıt

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