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MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez! İki günde 2 TL indirim: Litresi 20 TL’nin altına geriledi… (17 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları)

17.03.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Mazot ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin yakın takibinde bulunuyor. Bu hafta petrolde yaşanan sert düşüşün etkisi ile motorin fiyatları için indirim gelmişti. Ancak akaryakıt bayilerinde tabelalar bugün bir kez daha değişti. Böylece motorin litre fiyatları 1 yıl sonra ilk kez 20 TL’nin altına geriledi. Peki 17 Mart 2023 benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı ne kadar oldu? İşte Ankara, İzmir ve İstanbul güncel akaryakıt pompa fiyatları...

MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez! İki günde 2 TL indirim: Litresi 20 TL’nin altına geriledi… (17 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika: ABD’de üç bankanın iflas etmesi ile sarsılan petrol piyasası, İsviçre’nin en büyük ikinci bankası olan Credit Suisse hisselerinde görülen rekor kayıplarla sert düşüş yaşadı. Yüzde 7 gerileyen fiyatlar Aralık 2021 sonrası en düşük seviyeyi görerek 70 doların altına geriledi. Bu gelişme sonrası bu gece yarısı akaryakıt fiyatları için indirim yapıldı. Peki güncel benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları...

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MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

2022 başında 12,75 TL civarında olan motorin fiyatı Mart ayında Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın petrol fiyatlarını yükseltmesiyle 20 TL’nin üzerine çıktı. Yurt içinde dolar kurunun da yükseliş göstermesiyle motorin fiyatı Haziran ayında 30 TL’ye yaklaşarak zirve yapmıştı.

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Ancak petrol fiyatlarına göre şekil alan yurt içi akaryakıt fiyatları bu sert düşüşten uzak kalamadı. Petrolde görülen kaybın etkisiyle bir önceki gün 71 kuruş gerileyen motorin litre fiyatı için bugün 1,34 TL daha indirim yapıldı. Böylelikle motorinin litre fiyatı yaklaşık bir yıl sonra 20 TL’nin altına indi.

BENZİNE İNDİRİM BEKLENMİYOR

Bu hafta motorin fiyatında indirim görülürken benzin grubunda ise fiyat değişimi beklenmiyor. Benzine en son bir ay önce indirim yapılmıştı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (17 MART 2023 CUMA)

İSTANBUL
Benzin: 20.50 TL
Motorin: 19.52 TL

ANKARA
Benzin: 20.88 TL
Motorin: 19.94 TL

İZMİR
Benzin: 20.85 TL
Motorin: 20.01 TL

BENZİN


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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