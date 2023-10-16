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MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA | Motorine 2 liradan fazla zam! Litresi yeniden 40 lirayı aşacak (16 Ekim Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları)

16.10.2023 08:19 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Benzin fiyatı ile motorin fiyatları araç sahiplerinin bugün de gündeminde kalmaya devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Mazot fiyatı için bu gece yarısı 2 lira 23 kuruş zam yapılacağı öğrenildi. Peki 16 Ekim 2023 benzin ve motorin bugün ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel akaryakıt pompa fiyatları…

MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA | Motorine 2 liradan fazla zam! Litresi yeniden 40 lirayı aşacak (16 Ekim Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika: Geçtiğimiz haftalarda brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından başta benzin ve motorin (mazot) olmak üzere akaryakıt fiyatları için peş peşe indirim yapılmıştı. Ancak İsrail-Hamas arasında yaşanan savaş gerginliğinin ardından petrol fiyatları 90 doların üzerine sıçradı. Bu gelişme sonrası akaryakıt pompa fiyatları yeniden artacak. Motorin litre fiyatları bu gece zamlanıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin-mazot fiyatı ile haberin detayları…

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MAZOT FİYATI ZAMLANIYOR

Benzin litre fiyatı iki indirim ile toplamda 3 lira 28 kuruş gerilemişti. Motorin fiyatları ise 2,90 TL düşmüştü. Ancak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 2 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Zam sonrasında ortalama fiyatlar İstanbul’da litre başına 39,56 TL, Ankara’da 40,09 TL ve İzmir’de 40,23 TL olacak.

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16 EKİM 2023 PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 33,56 TL
Motorin: 37,33 TL
LPG (Otogaz): 18,61 TL

ANKARA
Benzin: 34,17 TL
Motorin: 37,86 TL
LPG (Otogaz): 18,58 TL

İZMİR
Benzin: 34,27 TL
Motorin: 38,00 TL
LPG (Otogaz): 18,23 TL

MOTORİN


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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