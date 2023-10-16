MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA | Motorine 2 liradan fazla zam! Litresi yeniden 40 lirayı aşacak (16 Ekim Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika: Geçtiğimiz haftalarda brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından başta benzin ve motorin (mazot) olmak üzere akaryakıt fiyatları için peş peşe indirim yapılmıştı. Ancak İsrail-Hamas arasında yaşanan savaş gerginliğinin ardından petrol fiyatları 90 doların üzerine sıçradı. Bu gelişme sonrası akaryakıt pompa fiyatları yeniden artacak. Motorin litre fiyatları bu gece zamlanıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin-mazot fiyatı ile haberin detayları…

MAZOT FİYATI ZAMLANIYOR

Benzin litre fiyatı iki indirim ile toplamda 3 lira 28 kuruş gerilemişti. Motorin fiyatları ise 2,90 TL düşmüştü. Ancak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 2 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Zam sonrasında ortalama fiyatlar İstanbul’da litre başına 39,56 TL, Ankara’da 40,09 TL ve İzmir’de 40,23 TL olacak.

16 EKİM 2023 PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 33,56 TL

Motorin: 37,33 TL

LPG (Otogaz): 18,61 TL

ANKARA

Benzin: 34,17 TL

Motorin: 37,86 TL

LPG (Otogaz): 18,58 TL

İZMİR

Benzin: 34,27 TL

Motorin: 38,00 TL

LPG (Otogaz): 18,23 TL



