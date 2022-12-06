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Mazot gübre desteği 2022 ne kadar oldu? Aralık ayı mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

06.12.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet çiftçilere çeşitli destek ödemeleri yapmaya devam ediyor. Bu destek ödemelerinden biri de mazot gübre desteği olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde pamuk ve ayçiçek çiftçisine müjde verildi. Çiftçilkere verilecek mazot ve gübre destekleme tutarları yükseltildi. Peki, Mazot gübre desteği 2022 ne kadar oldu? Aralık ayı mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Mazot gübre desteği 2022 ne kadar oldu? Aralık ayı mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

Çiftçilere devlet desteklemeleri devam ediyor. Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde çiftçi ve üreticilere yönelik müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan pamuk üreticilerinin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla yükseltildiğini duyurdu. Peki, Mazot gübre desteği 2022 ne kadar oldu? Aralık ayı mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ 2022 NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde çiftçilere müjde verdi. Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayçiçekte dekar başına 37 liradan 109 liraya, fark ödemesini 70 kuruş seviyesine yükseltiyoruz. Ayçiçekteki toplam destek kilogramda 1 lira 11 kuruşu buluyor. " dedi.

Mazot gübre

ARALIK AYI MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Mazot gübre desteği Aralık ayı ödemelerine dair henüz resmi bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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