Çiftçilere devlet desteklemeleri devam ediyor. Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde çiftçi ve üreticilere yönelik müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan pamuk üreticilerinin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla yükseltildiğini duyurdu. Peki, Mazot gübre desteği 2022 ne kadar oldu? Aralık ayı mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ 2022 NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde çiftçilere müjde verdi. Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayçiçekte dekar başına 37 liradan 109 liraya, fark ödemesini 70 kuruş seviyesine yükseltiyoruz. Ayçiçekteki toplam destek kilogramda 1 lira 11 kuruşu buluyor. " dedi.

ARALIK AYI MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Mazot gübre desteği Aralık ayı ödemelerine dair henüz resmi bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.



