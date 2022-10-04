Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot gübre desteğinde yaklaşık 3,5 kat artış!

Mazot gübre desteğinin ne zaman yatacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen destekler arasında mazot gübre desteği de bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci son açıklamasında 2023'ün Mart ayında ödenmesi planlanan 2022 yılı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 6 ay öne çekildiğini hatırlattı. İşte mazot gübre desteği hakkında merak edilenler

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Mazot gübre desteğinin ne zaman yatacağı hakkında henüz tarih açıklaması yapılmadı. Bakan Kirişci, 2023'ün Mart ayında ödenmesi planlanan 2022 yılı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 6 ay öne çekildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın. Bunun için 6 ay öncesinden size verilecek karta ayni olarak yüklenecek. Bu desteği inşallah bu ayın sonunda sizlere veriyor olacağız. Siz de tarlaya giderken ekim için öncesinden mazot ve gübrenizi kartınıza yüklenmiş olacak olan krediden kullanmış olacaksınız. Ziraat Bankası olarak verdiğimiz kredi var. Sübvansiyonlu krediler. Bunların bir kısmı 0 faizli. Bu kredilerin limiti 100 bin liraydı. Bunların limitini de 200 bin liraya çıkartıp bunun da yüzde 50'sini sadece mazot ve gübre alımında kullanmanızı sağlayacağız. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz. Hububatta dekar başına 22 lira mazot ve 20 liralık gübre desteği vardı. Şimdi 22 liralık mazot desteğini 75 liraya, 20 liralık gübreyi 46 liraya çıkartıyoruz. Böylelikle dekar başına olan desteğimizi 121 liraya çıkarmış oluyoruz. Üreticinin sesine kulak vererek gereğini yaptık."

MAZOT GÜBRE DESTEĞİNDE ARTIŞ MÜJDESİ

Desteklemelerle ilgili bilgi veren Kirişci daha eylül ayında yaptığı açıklamada “Bakanlık olarak çay, fındık, buğday, arpa, mısır, çeltik, üzüm gibi pek çok üründe açıklamalarımız oldu. Bunlara ilişkin desteklemelerimizi değerli üreticilerimizle, kamuoyumuzla paylaştık. Şimdi bugün de özellikle bizim mazot ve gübre desteği noktasında 2022 ürünüyle ilgili bunu da buradan güzel ilimizden, Hatay’ımızdan çiftçilerimizi de ilgilendiren bu konuyu paylaşalım istiyoruz. Öncelikle 2021 yılındaki rakamları bir hatırlatma açısından ifade etmek isterim. Mazot için dekara 68 lira, gübre için 8 lira olmak üzere toplamda 76 lira bölü dekar üzerinden destekleme ödemeleri yapıldı. Yeni öngörülen destek 2022 yılı hasadında ödenecek olan bir destek bu, 68 lira olan mazot desteğimiz 250 lira olacak. 8 lira olan gübre desteği 21 lira olacak. Dolayısıyla daha önce 76 lira olan dekar başı desteğimiz 271 lira gibi bir düzeye çıkmış olacak. Yüzde 256’lık, yaklaşık 3,5 kat artış hayırlı uğurlu olsun. Çiftçimize helali hoş olsun. ‘ dedi.



