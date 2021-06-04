Mazot gübre desteği ne zaman verilecek? Çiftçiye ve üreticilere destek ödemesi ne zaman?

Zonguldak'ta açılışı yapılan MFA Maske Fabrikası açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgiyle izlenen törende kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, mazot gübre desteği için önemli açıklamalar yaptı ve kuraklıktan etkilenmiş olan üreticilere verim kayıplarına göre doğrudan ödeme yapılacağını da duyurdu. Peki mazot gübre desteği ne zaman verilecek?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

4 Haziran 2021 tarihinde bugün Zonguldak'ta gerçekleşen açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan öncelikle Zonguldak Uzun Mehmet Camii'sinin açılışını yaptı, ardından günün ikinci açılış programı için MFA Kocayusuf Maske Fabrikası açılış törenine katılım gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçi ve üreticiler için sevindirci açıklamalarda da bulundu. Erdoğan, koronavirüs pandemisi döneminde üretim ve yatırımların son hız sürdürüldüğünü ifade etti ve açılışını gerçekleştirdikleri fabrikanın öneminden de bahsetti.

Üreticilere yapılacak yeni destekler hakkında açıklamalarda da bulunan Erdoğan kuraklıktan etkilenen çiftçiler için "Kuru tarımın yapıldığı bölgelerde kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerimize verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapacağız. Mazot ve gübre desteği ile toplamda dekara 151 liraya kadar destekleme yapacağız" şeklinde üreticiler için mazot ve gübre desteği müjdesini duyurdu.

Erdoğan, MFA Maske Fabrikası'nın oldukça yakınında bulunan 70 milyon TL'lik yatırım ile hayata geçecek olan filtre fabrikasının da çok yakın bir süreç içinde açılmasını temenni ettiğini aktardı, ayrıca sanatçılara da turne desteği altında 250 milyon TL'ye varan destek ödemesi yapılacağını da kamuoyuna duyurdu.



