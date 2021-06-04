FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mazot gübre desteği ne zaman verilecek? Çiftçiye ve üreticilere destek ödemesi ne zaman?

Mazot gübre desteği ne zaman verilecek? Çiftçiye ve üreticilere destek ödemesi ne zaman?

04.06.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta açılışı yapılan MFA Maske Fabrikası açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgiyle izlenen törende kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, mazot gübre desteği için de açıklamalar yaptı ve kuraklıktan etkilenmiş olan üreticilere verim kayıplarına göre doğrudan ödeme yapılacağını duyurdu. Peki mazot gübre desteği ne zaman verilecek? Çiftçiye ve üreticilere destek ödemesi ne zaman? İşte yanıtı...

Mazot gübre desteği ne zaman verilecek? Çiftçiye ve üreticilere destek ödemesi ne zaman?

Zonguldak'ta açılışı yapılan MFA Maske Fabrikası açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgiyle izlenen törende kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, mazot gübre desteği için önemli açıklamalar yaptı ve kuraklıktan etkilenmiş olan üreticilere verim kayıplarına göre doğrudan ödeme yapılacağını da duyurdu. Peki mazot gübre desteği ne zaman verilecek?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

4 Haziran 2021 tarihinde bugün Zonguldak'ta gerçekleşen açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan öncelikle Zonguldak Uzun Mehmet Camii'sinin açılışını yaptı, ardından günün ikinci açılış programı için MFA Kocayusuf Maske Fabrikası açılış törenine katılım gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçi ve üreticiler için sevindirci açıklamalarda da bulundu. Erdoğan, koronavirüs pandemisi döneminde üretim ve yatırımların son hız sürdürüldüğünü ifade etti ve açılışını gerçekleştirdikleri fabrikanın öneminden de bahsetti.

Üreticilere yapılacak yeni destekler hakkında açıklamalarda da bulunan Erdoğan kuraklıktan etkilenen çiftçiler için "Kuru tarımın yapıldığı bölgelerde kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerimize verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapacağız. Mazot ve gübre desteği ile toplamda dekara 151 liraya kadar destekleme yapacağız" şeklinde üreticiler için mazot ve gübre desteği müjdesini duyurdu.

Erdoğan, MFA Maske Fabrikası'nın oldukça yakınında bulunan 70 milyon TL'lik yatırım ile hayata geçecek olan filtre fabrikasının da çok yakın bir süreç içinde açılmasını temenni ettiğini aktardı, ayrıca sanatçılara da turne desteği altında 250 milyon TL'ye varan destek ödemesi yapılacağını da kamuoyuna duyurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Tarsim sigorta hasar ödeme ücreti ne kadar?Tarsim sigorta hasar ödeme ücreti ne kadar?
60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

Kabus gibi hastalık! Bir ülkeye daha sıçradı

Kabus gibi hastalık! Bir ülkeye daha sıçradı

TÜİK'ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama: Merkezi veri tabanına sehven 1,44 olarak aktarıldı

TÜİK'ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama: Merkezi veri tabanına sehven 1,44 olarak aktarıldı

AVM'lerde yeni dönem!

AVM'lerde yeni dönem!

İstanbul'da dev arsa satılıyor!

İstanbul'da dev arsa satılıyor!

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Devlet veriyor! Milyonlarca vatandaş bu hakkını bilmiyor

Devlet veriyor! Milyonlarca vatandaş bu hakkını bilmiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.