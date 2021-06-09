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Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Çiftçilere destek ödemeleri yattı mı?

09.06.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki günlerde Zonguldak'ta açılışı yapılmış olan MFA Maske Fabrikası açılış törenine katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgiyle izlenen törende kamuoyuna önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, mazot gübre desteği için açıklamalar yapmış ve kuraklıktan etkilenmiş olan üreticilere verim kayıplarına göre doğrudan ödeme yapılacağını duyurmuştu. Peki mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Çiftçilere destek ödemeleri yattı mı? İşte yanıtı...

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Çiftçilere destek ödemeleri yattı mı?

Zonguldak'ta açılışı gerçekleşen MFA Maske Fabrikası açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende kamuoyuna önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, mazot gübre desteği için açıklamalar yapıp kuraklıktan etkilenmiş olan üreticilere verim kayıplarına göre doğrudan ödeme yapılacağını da duyurmuştu. Peki mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK? ÇİFTÇİLERE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Birkaç gün önce 4 Haziran 2021 tarihinde Zonguldak'ta düzenlenen açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan öncelikle Zonguldak Uzun Mehmet Camii'sinin açılışını yapıp sonrasında günün ikinci açılış programı için MFA Kocayusuf Maske Fabrikası açılış törenine katılım gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçi ve üreticiler için sevindirci açıklamalarda da bulunmuştu. Erdoğan, koronavirüs pandemisi döneminde üretim ve yatırımların son hız sürdürüldüğünü ifade edip açılışını gerçekleştirdikleri fabrikanın öneminden de bahsetti.

Üreticilere yapılacak yeni ödeme destekleri hakkında açıklamalarda da bulunan Erdoğan kuraklıktan etkilenen çiftçiler için "Kuru tarımın yapıldığı bölgelerde kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerimize verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapacağız. Mazot ve gübre desteği ile toplamda dekara 151 liraya kadar destekleme yapacağız" şeklinde konuşup, üreticilere mazot ve gübre desteği müjdesini açıklamıştı. Ödemelerin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı ancak yakın zamanda yapılması bekleniyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN ÇİFTÇİLERE DESTEK AÇIKLAMASI: ZİRAAT BANKASI VE TARIM KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldığı bir televizyon programında deniz salyasından etkilenen küçük balıkçılara verilecek desteğin bin liradan 2 bin liraya yükseltileceğini duyurdu. Bakan Pakdemirli, “Çiftçimizin tohuma küsmemesi lazım. Zaman zaman kuraklık yaşanabilir. Çiftçimiz tohuma küsmemiştir. Bu sene üretimimizin bir miktarını maalesef kaybedeceğiz. Yüzde 27 oranında yağışlar azaldı. Bu sene geçen yıla göre daha fazla olan meteorolojik kuraklık tarımsal kayba sebep verecek. Türkiye'de ürünle ilgili kıtlık olmaz. 150 milyon lira ilave basınçlı su sistemlerine destek verilecek. Ziraat Bankası ve tarım kredi borçları ertelendi. Bin lira olan küçük balıkçı desteğimizi 2 bin liraya çıkartacağız. Müsilajdan etkilenen balıkçılara destek artırılacak.” şeklinde konuştu.

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