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Mazot gübre desteği ödeme tarihleri belli oldu mu? Mazot gübre desteği ne kadar, kaç TL?

08.03.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçilerin cebini rahatlatacak mazot gübre desteği ödemelerinin gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Bunun ardından çiftçiler, ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceğini araştırmaya koyuldu. Mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. Ödemeler, vatandaşların T.C. Kimlik Numarasının son hanesi dikkate alınarak gerçekleştirilecek. İşte mazot gübre desteği ödemeleri tarihi...

Mazot gübre desteği ödeme tarihleri belli oldu mu? Mazot gübre desteği ne kadar, kaç TL?

İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanması planlanan mazot gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya üzerinden mazot ve gübre desteği ödemeleriyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Mazot ve gübre desteği ödemeleri, yurt genelinde binlerce çiftçinin cebini bir nebze de olsa rahatlatacak. İşte ödeme tarihleri...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin 8 Mart 2022 (bugün) itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 0-2 " olan üreticilere destek ödemeleri 08 Mart 2022 Cuma Salı günü 18.00 itibarıyla yatacak. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 4-6 " olan üreticilere 11 Mart 2022 Cuma günü 18.00 itibarıyla, T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 8 " olan üreticilere ise 18 Mart 2022 Cuma günü saat 18.00 itibarıyla ödemeler yapılacak. Çiftçiler ödemelerini T.C. Ziraat Bankası üzerinden alacak.

Mazot gübre desteği ödeme tarihleri belli oldu mu? Mazot gübre desteği ne kadar, kaç TL?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Bakan Kirişçi, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 TL'lik ödeme yapılacağını kaydetti.

Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 TL, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 TL, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 TL, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 TL ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 TL ödeme yapılacak.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek verecek.

"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karara göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak. Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek verilecek.


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