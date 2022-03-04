Çiftçilere sağlanan mazot gübre desteği ödemelerinde son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere; hububat, gübre, tohum, mazot, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklerden yararlananlar ödemelerini banka hesapları üzerinden alacak. Peki Mazot gübre desteği ödemeleri yapıldı mı? 2022 çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek? Ne zaman yapılacak? Mart ayına girilmesiyle mazot gübre desteğinde son durum araştırılır oldu. İşte detaylar...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Pakdemirli, "177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadelerinde bulunmuştu. Mazot ve gübre desteği ödeme günüyle alakalı henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu açıklamanın ilerleyen tarihlerde yapılması bekleniyor.

ÖDEMELER NASIL SORGULANACAK?

Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanan vatandaşlar ödemelerin yatıp yatmadığını kontrol etmek için hesaplarını kontrol edebilir. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olanlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulamasında bulunabilir. Sorgulama için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapılmalı.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YAPILDI MI?

11 Şubat tarihinde konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 150 Milyon 514 Bin 827 lira, hayvan gen kaynakları desteği 13 milyon 136 bin 275 lira, hayvan hastalıkları tazminatı 10 milyon 679 bin 31 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 2 milyon 936 bin 165 lira. Çiftçimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.



